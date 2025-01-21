Призывают остерегаться звонков мошенников о замене счетчиков электроэнергии

Министерство информирует, что в Эстонии констатированы случаи, когда человек на русском языке говорит с клиентами торговца электроэнергией, выдавая себя за официального представителя торговца. Во время телефонного разговора клиентов информируют, что в связи с предстоящей синхронизацией в начале февраля необходимо заменить домашний счетчик электроэнергии. В мошеннических целях человека просят пройти аутентификацию в интернет-банке с помощью Smart-ID, получая доступ к личным данным.

В случае, если такие мошеннические звонки будут констатированы и в Латвии, Министерство климата и энергетики призывает жителей сообщать об этом своему мобильному оператору и в Госполицию.

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис указывает, что процесс синхронизации не имеет отношения ни к счетчикам электроэнергии в жилых домах и их замене, ни к другим техническим мероприятиям, связанным с подключением электроэнергии к домашним хозяйствам. Он отмечает, что процесс синхронизации был предметом тщательной систематической подготовки на нескольких уровнях: готовность физической инфраструктуры, развитие ИТ-систем операторами передачи, региональное сотрудничество и скоординированные действия заинтересованных сторон на национальном уровне. Процесс технической синхронизации осуществляется операторами систем передачи электроэнергии трех стран Балтии совместно с польским системным оператором на стороне единой европейской сети.

Представители министерства подчеркивают, что в сложных геополитических обстоятельствах уязвимость общества выше и в публичном пространстве до синхронизации все больше заметно присутствие дезинформации. Министерство призывает общественность критически оценивать информацию, не поддаваться на эмоциональные заявления и не делиться непроверенными новостями.

Как уже сообщалось, после вторжения России в Украину в 2022 году возросли риски для энергосистемы Балтии. Для их устранения энергосистема Балтии будет отключена от российской сети, так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключена к европейской системе почти на год раньше, чем планировалось изначально, в период с 7 по 9 февраля этого года.

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