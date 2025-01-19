В феврале Латвия отключится от российской энергосети; будет введен новый платеж

"Издержки не распределяются равномерно между участниками рынка в зависимости от того, какие издержки дисбаланса есть у каждого из них, но мы найдем тех, на кого мы можем наложить меньше, и тех, на кого мы интуитивно наложим больше. И, конечно, в этом случае, как и во многих других, потребители часто платят больше. Они находятся дальше от процесса принятия решений. Их владельцы - не государство. Они не платят регулятивные сборы напрямую. Они платят косвенно, через свои счета. И здесь я вижу, что да, в какой-то момент баланс склонился в пользу производителя электроэнергии, электростанций", - считает Абеле.