Через три недели страны Балтии отключатся от российской и белорусской сети электроэнергии. Поддержание стабильной доступности электроэнергии обойдется Латвии примерно в 40 миллионов евро в этом году и примерно в 20 миллионов евро в год в будущем. На этой неделе регулятор общественных услуг решил, что большую часть этих расходов покроют потребители.
В феврале Латвия отключится от российской энергосети; будет введен новый платеж
Электросети стран Балтии соединены с Россией и Беларусью. Они работают на одной частоте и контролируются Москвой. С момента присоединения к Евросоюзу существует план соединения энергетического острова Балтии с Европой и отключения от советского наследия - сети БРЭЛЛ. Вскоре это произойдет - построены соединения с Польшей, Швецией и Финляндией, укреплены соединения между тремя странами Балтии, приобретены синхронные компенсаторы. Продолжается закупка батарей большой мощности.
8 февраля будет физически прекращено электросоединение стран Балтии с Россией и Беларусью. В Латвии имеется одно - оно возле Алуксне пересекает границу в пяти местах. В этот момент произойдет синхронизация балтийской сети, и станет ясно, сработает ли план.
Отключение от российской и белорусской сети означает большую независимость и безопасность стран Балтии. Однако это приведет и к новым расходам - в этом году они составят 40 миллионов евро.
Это только прогноз, точные расходы станут известны лишь после отключения. Их создадут затраты на балансировку рынка. Augstsprieguma tīkls должно будет обеспечить равновесие - где-то нужно хранить или потреблять энергию, если ее будет много, и откуда-то нужно ее брать, если мало.
Одно из предприятий, которое рассматривает возможность использовать новую систему - Rīgas siltums. Когда энергии будет много, оно планирует переключаться с газа на электрокотел и получит за это еще и деньги за балансировку электросети. Когда электроэнергии в сети будет не хватать, предприятия могут заработать на задействовании своих резервных мощностей. В Латвии предприятие, которое может содержать большие резервы мощностей - Latvenergo.
"Мы будем соединены с другими, гораздо менее мощными сетями. Поэтому на месте в Балтии нужно будет держать большие балансировочные резервы, и колебания рынка возрастут. Кроме того, добавлены очень большие солнечные мощности, что уже создает дополнительные колебания, и поэтому, чтобы поддерживать систему в равновесии, необходимо время от времени закупать довольно много этих несбалансированных объемов то с одной, то с другой стороны", - отметил консультант в области энергетики и представитель Ассоциации производителей строительных материалов Гатис Абеле.
"То, что мы, все три оператора, сделали во всей Балтии, готовясь к этому моменту, - это создали общий рынок балансирующей мощности, потому что, если покупать эту балансирующую мощность вместе, она будет стоить дешевле. Таким образом, нам понадобится меньший общий объем, если мы сможем разделить эту мощность друг с другом, а на более крупном рынке со множеством конкурентов мы также сможем получить максимально низкую цену", - заявил, в свою очередь, председатель правления Augstsprieguma tīkls Роланд Ирклис.
Augstsprieguma tīkls прогнозирует, что денег на балансировку системы хватит до середины этого года. С 1 июля за это будут платить производители и потребители электричества. На этой неделе на удаленном заседании Комиссия по регулированию общественных услуг решала, кто и сколько будет платить.
"И начало было очень обнадеживающим. Augstsprieguma tīkls подготовило, по-моему, очень корректное предложение. Каждый платит столько, сколько этот конкретный участник рынка создал расходов", - отметил Абеле.
"У тарифа будут две части. Одна будет фиксированная, и ее будут платить за балансировочную мощность все потребители. И вторая часть будет привязана к тому, насколько каждый торговец точно сможет спланировать свой энергетический портфель", - отметил глава группы предприятий AJ Power Роберт Самтиньш.
Баланс в сети нарушается из-за неспособности производителей электроэнергии точно прогнозировать свою работу - в основном это солнечные и ветряные станции. Планировалось, что они покроют половину расходов на балансировку, что побудит отрасль работать над стабильностью и более точно прогнозировать мощности.
Однако предприятия солнечной и ветровой энергии решительно выступили против этого. Они считают, что это остановит развитие парков возобновляемой энергии. Регулятор согласился и поставил условие, что они покроют четверть. Это также показалось слишком большой суммой для солнечных и ветровых парков, поскольку производители возобновляемой энергии в соседней Литве не понесут таких расходов, по крайней мере на начальном этапе.
По расчетам регулятора, в странах Балтии по-прежнему ощущается нехватка электроэнергии, и ее придется импортировать. Чем больше производителей, тем ниже будет цена электроэнергии на бирже, а значит, выиграют все. Однако крупные потребители электроэнергии - производственные предприятия, центры обработки данных и другие - с этим не согласны.
"Издержки не распределяются равномерно между участниками рынка в зависимости от того, какие издержки дисбаланса есть у каждого из них, но мы найдем тех, на кого мы можем наложить меньше, и тех, на кого мы интуитивно наложим больше. И, конечно, в этом случае, как и во многих других, потребители часто платят больше. Они находятся дальше от процесса принятия решений. Их владельцы - не государство. Они не платят регулятивные сборы напрямую. Они платят косвенно, через свои счета. И здесь я вижу, что да, в какой-то момент баланс склонился в пользу производителя электроэнергии, электростанций", - считает Абеле.
"Мы все как общество выиграем от того, что будем отрезаны от российской энергетической системы. Так что мы все выиграем, вопрос только в том, как разделить расходы. На данный момент модель разделения затрат не совсем прозрачна, она открывает возможность для нечестности со стороны торговцев, что не совсем правильно", - отметил Самтиньш.
Новый платеж не будет считаться тарифом, поэтому в счете за электричество отдельно выделен не будет. В Сейм подано предложение выделить его из счета, чтобы снизить риск обмана.
Augstsprieguma tīkls прогнозирует, что плата за балансировку составит 3 или 4 евро за мегаватт-час. Другие эксперты допускают, что она будет в два или три раза выше. Для домашних хозяйств это может добавить несколько евро к счету, для крупных потребителей это означает десятки или даже сотни тысяч евро.
В ноябре работу начнет батарея высокой мощности Augstsprieguma tīkls в Резекне. Поэтому в будущем году балансировка сети может быть вполовину дешевле. Оператор сети надеется, что участники рынка тоже закупят батареи и это снизит общие расходы на балансировку.
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