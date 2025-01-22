Бюджет Рижского самоуправления в этом году будет бюджетом развития и безопасности, сообщил в среду на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.
Мэр Риги рассказал, каким будет бюджет столицы в этом году
Он подчеркнул, что об этом свидетельствует подготовленный инвестиционный план, который в последние годы существенно увеличен и в этом году достигнет почти 300 млн евро.
Как отметил мэр, нехватка инвестиций была хронической проблемой Риги годами. Самоуправление мало вкладывало в содержание улиц, слишком мало - в мосты, школы, учреждения социального ухода, парки и другие места, сказал он.
За последние три года дума утроила объем инвестиций. Значительная часть инвестиций - финансирование Евросоюза.
В сфере безопасности и гражданской обороны объем инвестиций увеличен еще больше. Если рассматривать отдельно гражданскую оборону, то объем инвестиций планируется даже в шесть раз больше, чем раньше, пояснил Кирсис.
В среду, 22 января, на заседании Рижской думы Вилнис Кирсис заявил, что усиление финансовой дисциплины заставило самоуправление более ответственно планировать бюджет Риги на этот год.
Он отметил, что с ростом доходов самоуправления увеличить расходы в рамках поправок к бюджету будет невозможно и изменения возможны только в рамках существующих программ и финансирования.
Как пояснил на пресс-конференции директор департамента финансов Рижской думы Улдис Ракстиньш, это связано с соответствующими решениями Европейской комиссии, поэтому в целом финансовая дисциплина станет строже.
Перевыполнение поступлений подоходного налога в дальнейшем нельзя будет использовать для увеличения расходов, а только для покрытия ранее взятых обязательств. В связи с этим расходы придется планировать более тщательно, сказал Ракстиньш.
Как сообщалось, в среду Рижская дума приняла решение о бюджете самоуправления на этот год.
Общие доходы муниципалитета запланированы в размере 1,47 млрд евро, что на 50 млн евро больше, чем в бюджете 2024 года. Расходы же планируются в размере 1,694 млрд евро, что на 110 млн евро больше, чем в прошлом году.
Расходы бюджета самоуправления превысят доходы более чем на 200 млн евро.
Как сообщил Кирсис на пресс-конференции, превышение расходами доходов самоуправление покроет за счет прошлогоднего профицита. В бюджете Рижской думы с прошлого года осталось более 120 млн евро.
Кроме того, Рижское самоуправление планирует занять финансирование для реализации ряда инвестиционных проектов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!