Мэр Риги рассказал, каким будет бюджет столицы в этом году

Он подчеркнул, что об этом свидетельствует подготовленный инвестиционный план, который в последние годы существенно увеличен и в этом году достигнет почти 300 млн евро.

Как отметил мэр, нехватка инвестиций была хронической проблемой Риги годами. Самоуправление мало вкладывало в содержание улиц, слишком мало - в мосты, школы, учреждения социального ухода, парки и другие места, сказал он.

За последние три года дума утроила объем инвестиций. Значительная часть инвестиций - финансирование Евросоюза.

В сфере безопасности и гражданской обороны объем инвестиций увеличен еще больше. Если рассматривать отдельно гражданскую оборону, то объем инвестиций планируется даже в шесть раз больше, чем раньше, пояснил Кирсис.

В среду, 22 января, на заседании Рижской думы Вилнис Кирсис заявил, что усиление финансовой дисциплины заставило самоуправление более ответственно планировать бюджет Риги на этот год.

Он отметил, что с ростом доходов самоуправления увеличить расходы в рамках поправок к бюджету будет невозможно и изменения возможны только в рамках существующих программ и финансирования.