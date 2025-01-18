В инфраструктуру Риги вложат почти 290 миллионов евро. О каких проектах идет речь?

Общие доходы самоуправления запланированы в размере 1,47 млрд евро, что на 50 млн евро больше, чем было запланировано в бюджете 2024 года. В ноябре прошлого года Рижская дума приняла поправки к бюджету, в соответствии с которыми доходы бюджета самоуправления на 2024 год были предусмотрены в размере 1,42 млрд евро.

Расходы на 2024 год в поправках к бюджету были определены в размере 1,584 млрд евро, а в 2025 году они планируются в размере 1,694 млрд евро, что на 110 млн евро больше, чем в прошлом году.

Если в прошлом году планировалось, что расходы бюджета превысят доходы примерно на 164 млн евро, то в 2025 году запланированные расходы бюджета самоуправления должны превысить доходы более чем на 200 млн евро.

Как пояснил агентству LETA директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш, существенную часть прироста расходов составляют два крупных инфраструктурных проекта: реализация четвертой очереди Южного моста и строительство путепровода на Кундзиньсале.

Бюджет будущего года на следующей неделе планирует рассмотреть Рижская дума.

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