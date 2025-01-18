Инвестиции в развитие и восстановление инфраструктуры Риги в этом году достигнут 287,8 миллиона евро, свидетельствует информация, подготовленная финансовым департаментом Рижской думы.
В инфраструктуру Риги вложат почти 290 миллионов евро. О каких проектах идет речь?
В инвестиционной программе города на эти цели предназначено 161,1 миллиона евро, а планируемые инвестиции структурных фондов ЕС составляют 126 миллионов евро.
В целом в этом году планируется начать или реализовать несколько важных инвестиционных проектов, например, путепровод на Кундзиньсалу, четвертую очередь Южного моста, Мукусальский променад, Земитанский путепровод, восстановление асфальтного покрытия на 46 улицах или их участках, проектирование Вантового моста и проектирование Алтонавского путепровода.
Среди инвестиций также упомянуты второй этап парка Победы, Межапаркская начальная школа, дальнейшие этапы восстановления манежа, стадионы или уличная спортивная инфраструктуры, расширение комплекса Сканстского дошкольного учреждения, центр социальных услуг на улице Буртниеку, 37, социальная инфраструктура на улице Спилве, социальная инфраструктура для лиц пенсионного возраста на улице Межапарка и масштабные вложения в образовательные учреждения.
Запланировано строительство инфраструктуры лесного парку Марупите, строительство колумбария на 1-м Лесном кладбище, проект памятного места жертв в Золитуде, восстановление дорожек парка Победы и строительство детских площадок.
Как уже сообщалось, депутаты комитета по финансовым и административным делам Рижской думы поддержали проект бюджета этого года.
Общие доходы самоуправления запланированы в размере 1,47 млрд евро, что на 50 млн евро больше, чем было запланировано в бюджете 2024 года. В ноябре прошлого года Рижская дума приняла поправки к бюджету, в соответствии с которыми доходы бюджета самоуправления на 2024 год были предусмотрены в размере 1,42 млрд евро.
Расходы на 2024 год в поправках к бюджету были определены в размере 1,584 млрд евро, а в 2025 году они планируются в размере 1,694 млрд евро, что на 110 млн евро больше, чем в прошлом году.
Если в прошлом году планировалось, что расходы бюджета превысят доходы примерно на 164 млн евро, то в 2025 году запланированные расходы бюджета самоуправления должны превысить доходы более чем на 200 млн евро.
Как пояснил агентству LETA директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш, существенную часть прироста расходов составляют два крупных инфраструктурных проекта: реализация четвертой очереди Южного моста и строительство путепровода на Кундзиньсале.
Бюджет будущего года на следующей неделе планирует рассмотреть Рижская дума.
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