Компания SIA Cantus, управляющая ресторанами KID и Steiku haoss, признана неплатежеспособной, говорится в опубликованной информации из Реестра неплатежеспособности.
Компания, управляющая двумя популярными ресторанами, признана неплатежеспособной
Рижский городской суд признал SIA Cantus банкротом 17 января 2025 года.
Администратором процесса неплатежеспособности назначен Ингмар Кариньш.
Кредиторы могут предъявить свои требования администратору до 21 февраля 2025 года.
В 2022 году у SIA Cantus был оборот в размере 789 180 евро, однако компания понесла убытки на сумму 269 952 евро, сообщает портал Firmas.lv. Финансовые результаты компании за 2023 год не были опубликованы.
Компания зарегистрирована в январе 1992 года, ее уставной капитал составляет 543 000 евро.
Компания поровну принадлежит Роланд Чиму и SIA FFT, которая, в свою очередь, в равных долях принадлежит Роланду Чиму и Инге Чиме.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!