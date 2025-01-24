Пока вся страна пребывает в экстазе от успеха латвийских кинематографистов и анимационного фильма "Поток" (Straume), старожилы в соцсетях вспоминают другую Straume - легендарную латвийскую кофемолку. Это изделие, выпущенное более 35-40 лет назад, до сих пор служит верой и правдой и продается на различных площадках уровня eBay. TVNET+ поговорил с инженерами - в чем же секрет такой долговечности устройства?
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Секреты кофемолки Straume. Почему она такая "неубиваемая"?
То, что качество современной бытовой техники, особенно в бюджетном сегменте, оставляет желать лучшего, ни для кого не секрет. Кофемолка же Straume стойко несет свою службу с середины 80-х: со звуком реактивного самолета задорно мелет зерна для бодрящего напитка.
Их продают на SS, eBay, Etsi - причем не в качестве антиквариата, а как годную технику, а цены на международных площадках могут доходить почти до 100 евро.
TVNET+ решил раскрыть секрет выносливости кофемолки-долгожителя и побеседовал с инженерами, задав им простой вопрос: "Почему кофемолка Straume исправно работает 40 лет, а многие современные китайской сборки хорошо если пару лет прослужат?".
Радиоинженер Игорь Страх: