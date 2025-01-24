Секреты кофемолки Straume. Почему она такая "неубиваемая"?

Пока вся страна пребывает в экстазе от успеха латвийских кинематографистов и анимационного фильма "Поток" (Straume), старожилы в соцсетях вспоминают другую Straume - легендарную латвийскую кофемолку. Это изделие, выпущенное более 35-40 лет назад, до сих пор служит верой и правдой и продается на различных площадках уровня eBay. TVNET+ поговорил с инженерами - в чем же секрет такой долговечности устройства?