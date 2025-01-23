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В Риге откроется дом для совместного проживания молодежи со всего мира

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Коливинг Youston
Коливинг Youston Фото: Пресс-фото

В Риге на улице Кр. Валдемара, 38, создаются современные помещения для совместного проживания молодежи со всего мира, или коливинг. Комплекс будет называться Youston, сообщает латвийский филиал Bigbank.

Проект реализует девелопер недвижимости KAITA Group, который уже построил подобные комплексы в Праге и Вильнюсе, а еще один возводит в центре Лондона. В целом компания вложила в проекты Youston 95 млн евро.

"Совместное проживание, или коливинг, у кого-то, возможно, ассоциируется с общежитиями, однако это намного более развитая концепция, основанная на принципах экономики совместного потребления - ресурсы используются более эффективно, уменьшая потребность в частных помещениях, которые не используются активно на ежедневной основе.

Ее цель - улучшить качество жизни, предлагая общие жилые помещения, что способствует социализации и создает чувство общности у людей со всего мира”, - говорит руководитель отдела корпоративных сделок латвийского филиала Bigbank Марек Гродскис.

В здании будут и отдельные квартиры, и помещения для совместного пользования, такие как тренажерный зал, сауна, комнаты для медитации, кинотеатр, читальный зал, общая столовая и помещения для коворкинга. Но самым привлекательным аспектом является международное сообщество - в некоторых из уже реализованных проектов Youston живут и проводят вместе время люди из десятков разных стран.

Планируется, что открытие обновленного здания на 174 квартиры в центре Риги состоится в середине 2025 года.

"Мы уже какое-то время видим быстрый рост популярности помещений для совместного проживания в западных странах, а теперь эта тенденция набирает обороты также в Литве и соседних государствах. Расширение Youston продиктовано успехом аналогичных арендных проектов в Вильнюсе и Праге, а также ростом спроса", - говорит исполнительный директор KAITA Group Угнюс Латвис.

Согласно данным о реализованных KAITA Group проектах, более половины жильцов дома совместного проживания Youston в Вильнюсе составляют иностранцы - студенты в возрасте от 18 до 25 лет и работающие люди в возрасте от 26 до 35 лет.

Правда, последние чаще выбирают проект Youston Apartments в районе Вильнюса Науяместис. Как отмечает Латвис, комплексы совместного проживания адаптированы под различные потребности и студентов, и работающих арендаторов.

Латвис уверен, что популярность решений для совместного проживания в будущем будет только расти.

"Раньше владение недвижимостью считалось символом финансового успеха, однако сегодня все больше молодых людей, особенно представители поколения Z, выбирают образ жизни, ориентированный на опыт, мобильность и сообщество. Они ценят свободу и экономику совместного потребления выше, чем обязательства, связанные с покупкой жилья", - отмечает Латвис.

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