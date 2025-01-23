В Риге откроется дом для совместного проживания молодежи со всего мира

Планируется, что открытие обновленного здания на 174 квартиры в центре Риги состоится в середине 2025 года.

"Мы уже какое-то время видим быстрый рост популярности помещений для совместного проживания в западных странах, а теперь эта тенденция набирает обороты также в Литве и соседних государствах. Расширение Youston продиктовано успехом аналогичных арендных проектов в Вильнюсе и Праге, а также ростом спроса", - говорит исполнительный директор KAITA Group Угнюс Латвис.

Согласно данным о реализованных KAITA Group проектах, более половины жильцов дома совместного проживания Youston в Вильнюсе составляют иностранцы - студенты в возрасте от 18 до 25 лет и работающие люди в возрасте от 26 до 35 лет.

Правда, последние чаще выбирают проект Youston Apartments в районе Вильнюса Науяместис. Как отмечает Латвис, комплексы совместного проживания адаптированы под различные потребности и студентов, и работающих арендаторов.

Латвис уверен, что популярность решений для совместного проживания в будущем будет только расти.

"Раньше владение недвижимостью считалось символом финансового успеха, однако сегодня все больше молодых людей, особенно представители поколения Z, выбирают образ жизни, ориентированный на опыт, мобильность и сообщество. Они ценят свободу и экономику совместного потребления выше, чем обязательства, связанные с покупкой жилья", - отмечает Латвис.

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