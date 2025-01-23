В Риге на улице Кр. Валдемара, 38, создаются современные помещения для совместного проживания молодежи со всего мира, или коливинг. Комплекс будет называться Youston, сообщает латвийский филиал Bigbank.
В Риге откроется дом для совместного проживания молодежи со всего мира
Проект реализует девелопер недвижимости KAITA Group, который уже построил подобные комплексы в Праге и Вильнюсе, а еще один возводит в центре Лондона. В целом компания вложила в проекты Youston 95 млн евро.
"Совместное проживание, или коливинг, у кого-то, возможно, ассоциируется с общежитиями, однако это намного более развитая концепция, основанная на принципах экономики совместного потребления - ресурсы используются более эффективно, уменьшая потребность в частных помещениях, которые не используются активно на ежедневной основе.
Ее цель - улучшить качество жизни, предлагая общие жилые помещения, что способствует социализации и создает чувство общности у людей со всего мира”, - говорит руководитель отдела корпоративных сделок латвийского филиала Bigbank Марек Гродскис.
В здании будут и отдельные квартиры, и помещения для совместного пользования, такие как тренажерный зал, сауна, комнаты для медитации, кинотеатр, читальный зал, общая столовая и помещения для коворкинга. Но самым привлекательным аспектом является международное сообщество - в некоторых из уже реализованных проектов Youston живут и проводят вместе время люди из десятков разных стран.
Планируется, что открытие обновленного здания на 174 квартиры в центре Риги состоится в середине 2025 года.
"Мы уже какое-то время видим быстрый рост популярности помещений для совместного проживания в западных странах, а теперь эта тенденция набирает обороты также в Литве и соседних государствах. Расширение Youston продиктовано успехом аналогичных арендных проектов в Вильнюсе и Праге, а также ростом спроса", - говорит исполнительный директор KAITA Group Угнюс Латвис.
Согласно данным о реализованных KAITA Group проектах, более половины жильцов дома совместного проживания Youston в Вильнюсе составляют иностранцы - студенты в возрасте от 18 до 25 лет и работающие люди в возрасте от 26 до 35 лет.
Правда, последние чаще выбирают проект Youston Apartments в районе Вильнюса Науяместис. Как отмечает Латвис, комплексы совместного проживания адаптированы под различные потребности и студентов, и работающих арендаторов.
Латвис уверен, что популярность решений для совместного проживания в будущем будет только расти.
"Раньше владение недвижимостью считалось символом финансового успеха, однако сегодня все больше молодых людей, особенно представители поколения Z, выбирают образ жизни, ориентированный на опыт, мобильность и сообщество. Они ценят свободу и экономику совместного потребления выше, чем обязательства, связанные с покупкой жилья", - отмечает Латвис.
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