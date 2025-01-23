Фото, Видео Болельщики "Аякса" устроили хаос в центре и напали на журналиста. Полиция и политики комментируют

"Болельщики очень громкие в своем поведении, но до сих пор информации о других инцидентах или беспорядках не зафиксировано и не поступало. Других пострадавших нет", - завили в полиции.

Согласно данным полиции, толпа болельщиков, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, насчитывала около 400-600 человек. Остальные болельщики вели себя спокойно и небольшими группами без особого внимания направлялись на стадион.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала значительные силы, включая батальон специальных задач, Рижскую муниципальную полицию, а также предоставленную поддержку на месте со стороны полиции Нидерландов. Большое количество правоохранителей было размещено вокруг стадиона и сопровождало толпу, чтобы предотвратить беспорядки и угрозу обществу.

"При подготовке к мероприятию был проведен тщательный анализ рисков, а также составлен план обеспечения общественного порядка и безопасности," - поясняет полиция, заверяя, что "сегодня вечером полиция не допустит беспорядков, и реакция будет немедленной."

В свою очередь, заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс в социальных сетях выразил недовольство произошедшим, заявив, что "такое неуважение со стороны гостей нашего города к символам нашего государства недопустимо" и что "ответственные лица должны быть наказаны".

Еще более резким в социальных сетях был депутат Сейма Янис Домбрава, грубо назвавший фанатов "Аякса" и потребовавший от министров внутренних дел и обороны "принять меры".