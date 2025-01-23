23 января вечером фанаты футбольного клуба "Аякс" с флагами, дымовыми шашками и петардами собрались у памятника Свободы, сообщает портал TVNET со ссылкой на очевидцев.
Фото, Видео ⟩ Болельщики "Аякса" устроили хаос в центре и напали на журналиста. Полиция и политики комментируют
Видео: Фанаты "Аякса" в Риге
Люди в социальных сетях сообщают, что несколько сотен болельщиков у памятника Свободы вели себя хулигански, запускали пиротехнику, которая попадала как в людей, так и в памятник, возможно, нанося ему повреждения.
"После них осталось много мусора. В основном - остатки пиротехники", - поделился один из очевидцев.
Видео: Фанаты "Аякса" в Риге
Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что в результате нападения болельщиков пострадал журналист LTV Давид Фрейденфелдс.
По его словам, когда он приблизился к болельщикам нидерландского клуба, у него отобрали телефон, после чего ударили ногой. Затем нападавшие его отпустили, и серьезных травм он не получил.
По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах центра города было достаточно полицейских экипажей, однако предотвратить беспорядки сотрудникам правопорядка не удалось. Многие хулиганы были в масках, чтобы их нельзя было опознать.
В Государственной полиции агентству LETA заявили, что болельщики ведут себя шумно, но серьезных инцидентов не зафиксировано.
"Что касается ситуации у памятника Свободы, включая инцидент с журналистом, это не останется без внимания - она будет оценена и проверена", - обещает полиция.
"Болельщики очень громкие в своем поведении, но до сих пор информации о других инцидентах или беспорядках не зафиксировано и не поступало. Других пострадавших нет", - завили в полиции.
Согласно данным полиции, толпа болельщиков, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, насчитывала около 400-600 человек. Остальные болельщики вели себя спокойно и небольшими группами без особого внимания направлялись на стадион.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала значительные силы, включая батальон специальных задач, Рижскую муниципальную полицию, а также предоставленную поддержку на месте со стороны полиции Нидерландов. Большое количество правоохранителей было размещено вокруг стадиона и сопровождало толпу, чтобы предотвратить беспорядки и угрозу обществу.
"При подготовке к мероприятию был проведен тщательный анализ рисков, а также составлен план обеспечения общественного порядка и безопасности," - поясняет полиция, заверяя, что "сегодня вечером полиция не допустит беспорядков, и реакция будет немедленной."
В свою очередь, заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс в социальных сетях выразил недовольство произошедшим, заявив, что "такое неуважение со стороны гостей нашего города к символам нашего государства недопустимо" и что "ответственные лица должны быть наказаны".
Еще более резким в социальных сетях был депутат Сейма Янис Домбрава, грубо назвавший фанатов "Аякса" и потребовавший от министров внутренних дел и обороны "принять меры".
Рижская дума общается с Государственной полицией по поводу ситуации. Ратниекс пишет, что запросит объяснения, почему Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция не справились с ситуацией и что будет предпринято в подобных случаях в будущем.
Кроме того, будет направлен запрос в Рижское агентство памятников с просьбой проверить, был ли нанесен ущерб Памятнику Свободы.
Тем временем городские службы Риги приступили к уборке территории, так как после фанатов "Аякса" у памятника Свободы осталось много мусора.
Ситуацию прокомментировала также премьер-министр Эвика Силиня, которая в связи с беспорядками, устроенными футбольными фанатами, провела телефонные переговоры с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и начальником Государственной полиции. Ей было подтверждено, что задействованы значительные ресурсы правоохранительных органов и предпринимается "все возможное для обеспечения безопасности жителей и общественного порядка."
Ранее сообщалось, что сегодня вечером, 23 января, в Риге на стадионе "Даугава" состоится матч группового турнира Лиги Европы УЕФА между латвийским футбольным клубом RFS и "Аякс".
На матч приехали более 2250 болельщиков амстердамского клуба. Болельщики "Аякс" пользуются репутацией активных и весьма агрессивных фанатов.
Галерея: Фанаты "Аякса" в Риге
Во время матча Лиги Европы УЕФА между командами RFS и "Аякс" будут закрыты для движения транспорта улицы Аугшиела и Стадиона. Ограничения дорожного движения вступили в силу с 19:30 и будут действовать до 1:00 пятницы, 24 января.
Кроме того, в этот период остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на обеих сторонах улицы Аугшиела.
Ограничения движения не будут распространяться на оперативный транспорт экстренных служб и транспортные средства с выданными разрешениями.
Видео: Фанаты "Аякса" в Риге
Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией при необходимости ограничит или перекроет движение транспортных средств в указанном месте в указанное время, а также обеспечит безопасность дорожного движения и общественный порядок.
Самоуправление напоминает, что для того, чтобы посетители мероприятия могли добраться домой, после игры будут организованы дополнительные троллейбусы, которые в зависимости от пассажиропотока доставят посетителей от стадиона "Даугава" до центра города на улицу Меркеля. Троллейбусы до центра города будут курсировать по маршруту 22-го троллейбуса.
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