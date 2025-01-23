Из-за матча RFS и "Аякса" в Риге будет ограничено движение

Кроме того, в этот период остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на обеих сторонах улицы Аугшиела.

Ограничения движения не будут распространяться на оперативный транспорт экстренных служб и транспортные средства с выданными разрешениями.

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией при необходимости ограничит или перекроет движение транспортных средств в указанном месте в указанное время, а также обеспечит безопасность дорожного движения и общественный порядок.

Самоуправление напоминает, что для того, чтобы посетители мероприятия могли добраться домой, после игры будут организованы дополнительные троллейбусы, которые в зависимости от пассажиропотока доставят посетителей от стадиона "Даугава" до центра города на улицу Меркеля. Троллейбусы до центра города будут курсировать по маршруту 22-го троллейбуса.

Ранее полиция заявила, что в соответствии со специальным планом общественной безопасности будет следить за предстоящим в Риге матчем Лиги Европы УЕФА между латвийским клубом RFS и амстердамским "Аяксом".

Полиция обеспечит порядок у стадиона "Даугава" и в городе, в том числе в местах сбора фанатов. Для поддержания общественного порядка будут задействованы соответствующие ресурсы полиции, обещают стражи порядка.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!