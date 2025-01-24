"Зиепниеккалнский памятник". Разбитая курьером машина раздражает местных жителей

В конце прошлого года в Риге курьер по доставке еды проигнорировал запрещающий сигнал у железнодорожного переезда недалеко от остановки Turība и выехал на рельсы, где его "унес" поезд. Транспортное средство сильно пострадало, но водитель выжил.

После аварии разбитую машину переместили, но совсем не туда, где она должна находиться: рядом с многоквартирными домами и излюбленными местами прогулок в Зиепниеккалнсе.

Жители густонаселенного района при посредничестве передачи выражают недоумение в связи с таким сюрпризом, который уже несколько недель портит вид.

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