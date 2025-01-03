Видео Новые подробности столкновения автомобиля и поезда в Риге

"Это был литовский перевозчик LTG Cargo. Машинист заметил приближающийся к переезду автомобиль, который пересекал пути без остановки. Машинист применил так называемое экстренное торможение, но, несмотря на то, что скорость поезда была невысокой - около 30 км/ч, избежать столкновения было невозможно. Конечно, были вызваны оперативные службы - скорая помощь и полиция", - пояснила Лиците.

По ее словам, в результате столкновения был нанесен ущерб поезду и железнодорожной инфраструктуре, однако повреждения не являются критическими.

"Авария повредила переднюю воздушную тормозную магистраль локомотива. Чтобы устранить это повреждение, грузовому поезду пришлось провести около двух часов на переезде. Повреждение было устранено силами самой локомотивной бригады. После этого переезд был освобожден и поезд продолжил движение", - добавила Лиците.

Представители полиции подтвердили, что водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

Лина Багдоне, представитель Государственной полиции, сообщила: "Согласно первоначальной информации, водитель автомобиля Hyundai не был в состоянии алкогольного опьянения, и у него были действующие водительские права".

Государственная полиция начала административное производство и расследует все обстоятельства происшествия.

Программе Degpunktā удалось выяснить, что у автомобиля Hyundai, участвовавшего в аварии, была действующая обязательная гражданская страховка, срок которой истекал через два дня. Технический осмотр транспортного средства был действителен до 18 июля этого года.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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