В Риге произошла страшная авария с участием легкового автомобиля и грузового поезда. Два иностранных гражданина не успели пересечь железнодорожный переезд недалеко от остановки Turība и врезались в состав, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Новые подробности столкновения автомобиля и поезда в Риге
На видеозаписях очевидцев видно, как сотрудники спасательной службы с помощью гидравлических инструментов пытаются вытащить водителя из разбитой машины. Рядом работают медики, оказывая помощь водителю и пассажиру, который, очевидно, уже успел выбраться из машины.
По неофициальной информации, оба пострадавших являются гражданами иностранного государства и работают в Риге курьерами по доставке еды.
Также сообщается, что пассажир получил более серьезные травмы и в результате аварии лишился глаза. Необычная суета ночью разбудила местных жителей, живущих рядом с станцией Turība.
"Я просто вышла ночью, чтобы убедиться, что все службы прибыли. Это заняло около двух часов, потому что в час ночи я вышла с собакой, а они все еще были там", - рассказала Эдите, которая живет поблизости.
Сильно поврежденный легковой автомобиль марки Hyundai после аварии был перемещен на стоянку на пересечении улиц Ливциема и Эбельмуйжас.
Говоря об обстоятельствах происшествия, представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците рассказала, что водитель автомобиля, подъезжая к переезду, проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора и врезался в локомотив грузового поезда. Состав следовал из Риги в соседнее государство.
"Это был литовский перевозчик LTG Cargo. Машинист заметил приближающийся к переезду автомобиль, который пересекал пути без остановки. Машинист применил так называемое экстренное торможение, но, несмотря на то, что скорость поезда была невысокой - около 30 км/ч, избежать столкновения было невозможно. Конечно, были вызваны оперативные службы - скорая помощь и полиция", - пояснила Лиците.
По ее словам, в результате столкновения был нанесен ущерб поезду и железнодорожной инфраструктуре, однако повреждения не являются критическими.
"Авария повредила переднюю воздушную тормозную магистраль локомотива. Чтобы устранить это повреждение, грузовому поезду пришлось провести около двух часов на переезде. Повреждение было устранено силами самой локомотивной бригады. После этого переезд был освобожден и поезд продолжил движение", - добавила Лиците.
Представители полиции подтвердили, что водитель находился за рулем в трезвом состоянии.
Лина Багдоне, представитель Государственной полиции, сообщила: "Согласно первоначальной информации, водитель автомобиля Hyundai не был в состоянии алкогольного опьянения, и у него были действующие водительские права".
Государственная полиция начала административное производство и расследует все обстоятельства происшествия.
Программе Degpunktā удалось выяснить, что у автомобиля Hyundai, участвовавшего в аварии, была действующая обязательная гражданская страховка, срок которой истекал через два дня. Технический осмотр транспортного средства был действителен до 18 июля этого года.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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