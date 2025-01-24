Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США, меняют курс и направляются в Европу

Согласно информации издания, как минимум семь танкеров, которые изначально должны были доставить СПГ в Африку, Азию и Колумбию, изменили курс и сейчас направляются в европейские порты.

"Несколько судов кардинально изменили направление. Необычно видеть, чтобы так много танкеров одновременно меняли маршрут и настолько резко", - рассказал источник газеты.

Такие внезапные изменения маршрутов объясняются стремлением трейдеров воспользоваться ростом цен на газ в Европе, вызванным приостановкой поставок российского газа по газопроводу, проходящему через Украину.

Как пишет Financial Times, цены на газ на европейском рынке сейчас достигли самого высокого уровня с октября 2023 года. На нидерландской бирже Title Transfer Facility (TTF) цена на природный газ в пятницу составляет около 49 евро за мегаватт-час.

Аналитики отмечают, что перенаправление поставок американского СПГ из Азии в Европу, где спрос и цены значительно выше, может увеличить прибыль более чем на 5 миллионов долларов за каждую партию груза, говорится в статье.

После прекращения транзита российского газа через Украину Европа пытается диверсифицировать поставки, закупая газ, например, у Азербайджана и Турции.

Одновременно с этим Китай стремится привлечь поставщиков нефти и газа из стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, убеждая их в непредсказуемости политики США при президенте Дональде Трампе, сообщает издание Forbes. Кроме того, Пекин предлагает Азербайджану заключить долгосрочные контракты на поставку его энергоресурсов.

Forbes считает, что Белый дом должен укрепить свои отношения с государствами Ближнего Востока и региона Каспийского моря, чтобы не допустить усиления влияния Китая, особенно с учетом его сближения с Ираном и Россией.

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