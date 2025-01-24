Калвитис рассказал, как Latvijas gāze чувствует себя без "Газпрома"

"После начала полномасштабной войны [в Украине] наличие крупных акционеров из РФ создавало большие ограничения. Мы под ограничения попали: нам было запрещено участвовать в публичных тендерах. Таким образом мы потеряли рынок публичного сектора. […] Но сейчас, когда, в принципе, контроль над Latvijas gāze установлен, мы вернулись в рынок. И чувствуем себя довольно комфортно", - отметил Калвитис, добавив, что в случае, если бы акции "Газпрома" не выкупили, рынок Latvijas gāze сокращался бы все больше.

По его словам, еще два крупных акционера - Uniper Ruhrgas International GmbH и ITERA Latvija - также намерены продать свои доли в компании.

Напомним, в октябре прошлого года у российской компании "Газпром" было выкуплено 34% акций АО Latvijas gāze (LG).

27,85% акций LG у "Газпрома" выкупило специально созданное членами правления LG SIA Energy investment, а 6,15% - литовская компания Haupas.

Сумма сделки не называется.

Осенью 2023 года 28,97% акций LG были выкуплены у люксембургского инвестиционного фонда Marguerite Gas II S.À.R.L.

Как заявили в LG, специально созданная членам правления компания Energy Investments сделала следующий важный шаг, выкупив акции у "Газпрома", и теперь среди акционеров LG большинство принадлежит гражданам Латвии.

Как заявил председатель правления LG Айгар Калвитис, в результате выкупа 34% акций у "Газпрома" получен контроль примерно над 63% акций предприятия.

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