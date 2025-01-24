Патрулируя в столице, внимание сотрудников правопорядка привлек автомобиль, припаркованный на проезжей части. Подойдя к машине, полицейские заметили, что водитель за рулем крепко спит. Они решили разбудить его, чтобы понять, что произошло. Проснувшись, мужчина был удивлен, что находится в Кенгарагсе, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Кенгарагсе у курьера по доставке еды обнаружили шприц и белый порошок
Уставший курьер по доставке еды никак не мог объяснить полицейским, как оказался в Кенгарагсе и почему остановил свой автомобиль на проезжей части прямо возле дорожного знака.
На вопрос полицейских, употреблял ли водитель какие-либо запрещенные вещества, мужчина ответил отрицательно.
Однако устное объяснение уставшего водителя совсем не убедило правоохранителей, и они попросили его выйти из машины для обыска.
"Я ничего не употреблял, честно говорю", - утверждал водитель.
В тот момент, когда сотрудники муниципальной полиции уже предположили, что 31-летний курьер просто стал сонным из-за несбалансированной рабочей нагрузки, в кармане его пуховика они нащупали странный предмет - шприц. Однако мужчина не помнит, как он попал в его карман.
При проверке салона автомобиля там было обнаружено несколько упаковок с веществом в виде белого порошка.
Мужчина не проявлял никаких признаков агрессии и был помещен в машину оперативной службы до прибытия сотрудников Государственной полиции, которые взяли на себя дальнейшее выяснение обстоятельств.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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