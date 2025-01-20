Зрители программы TV3 Ziņas отмечают, что внешний вид автомобилей курьеров по доставке еды вызывает грусть. Представители прокатных компаний объясняют, что полиция действительно часто вызывается, но на бизнес это не влияет.
Видео ⟩ На каких авто ездят курьеры по доставке еды в Риге?
Один из зрителей "TV3 Ziņas" прислал фотографию автомобиля курьера, оборудованного иностранными номерными знаками. Такой тактики придерживаются компании по аренде, чтобы не платить штрафы за нарушения, зафиксированные фоторадарами, и за неоплаченную парковку.
На боковой части автомобиля размещена наклейка с названием компании, а на сайте видно, что автомобиль с малым объемом двигателя можно арендовать за семь евро в день. Однако номера машин не указаны, как и название компании, что вызывает вопросы о том, работает ли прокатная компания законно.
Государственная полиция подтверждает, что указанный автомобиль был остановлен и проверен.
"Государственная полиция проверила данный транспортное средство, никаких нарушений выявлено не было - автомобиль зарегистрирован в установленном порядке, имеет страховку, а также водитель, гражданин Индии, имел водительское удостоверение".
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Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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