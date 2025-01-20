Видео На каких авто ездят курьеры по доставке еды в Риге?

Один из зрителей "TV3 Ziņas" прислал фотографию автомобиля курьера, оборудованного иностранными номерными знаками. Такой тактики придерживаются компании по аренде, чтобы не платить штрафы за нарушения, зафиксированные фоторадарами, и за неоплаченную парковку.

На боковой части автомобиля размещена наклейка с названием компании, а на сайте видно, что автомобиль с малым объемом двигателя можно арендовать за семь евро в день. Однако номера машин не указаны, как и название компании, что вызывает вопросы о том, работает ли прокатная компания законно.

Государственная полиция подтверждает, что указанный автомобиль был остановлен и проверен.

"Государственная полиция проверила данный транспортное средство, никаких нарушений выявлено не было - автомобиль зарегистрирован в установленном порядке, имеет страховку, а также водитель, гражданин Индии, имел водительское удостоверение".

Больше смотрите в сюжете TV3 Ziņas.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!