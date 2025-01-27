В Словакии правительство Фицо потеряло парламентское большинство

Как уже сообщалось, вечером в пятницу жители более чем 30 городов вышли на улицы, требуя остановить пророссийский курс правительства Фицо и подтвердить приверженность Словакии Европейскому союзу (ЕС) и НАТО.

Впервые жители также открыто потребовали отставки Фицо.

Однако премьер-министр сообщил, что уходить в отставку не планирует, утверждая, что правительство можно сменить только путем выборов.

В то же время он признал, что, возможно, придется объявлять внеочередные выборы, если не получится решить внутренние разногласия партнеров по коалиции.

"Это будет техническое решение проблем коалиции, но оно будет не самым лучшим политическим решением", - указал в субботу в разговоре с STVR Фицо.

В настоящее время правительство состоит из Smer-SD, лево-популистской партии, возглавляемой Фицо, пророссийской Словацкой национальной партии (SNS) и Hlas-SD, которая была сформирована в результате раскола Smer-SD.

Кризис в правящей коалиции наблюдается с осени. Ранее от фракции SNS откололись три депутаты, которые в обмен на поддержку правительства потребовали портфель министра, а теперь открытый бунт против политики Фицо начали четверо депутатов от Hlas-SD.

Давление возросло в пятницу, когда Hlas-SD неожиданно исключила из партии двух депутатов, которые были обвиненные в "вымогательстве".

На это все четыре бунтовщика отреагировали сообщением, в котором потребовали у премьера незамедлительно решить ситуацию, пригрозив, что до тех пор будут воздерживаться в ходе голосований.

Изначально руководимая Фицо коалиции контролировала 79 из 150 депутатских мест, однако теперь число сторонников коалиции сократилось до 75 депутатов, и правительству в лучшем случае до большинства не хватает одного голоса.

Однако маловероятно, что вотум недоверия правительству Фицо, объявленный оппозицией и намеченный на вторник, будет успешным.

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