ЕС договорилась продлить санкции против России

"Главы МИД стран ЕС только что договорились снова продлить санкции в отношении России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны", - сообщила в социальной сети X верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Санкции, направленные против России в ответ на ее вторжение в Украину, должны продлеваться каждые шесть месяцев. Текущий срок продления истекает 31 января.

Венгрия, которая продолжает поддерживать дружеские отношения с тоталитарным режимом диктатора Владимира Путина, снова вызвала возмущение других стран-членов, задерживая согласование продления санкций.

Сначала Будапешт утверждал, что хочет дождаться вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

Однако после инаугурации Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление санкций, если ЕС не окажет давление на Украину, чтобы та возобновила транзит российского газа через свою территорию.

Украина приняла решение в конце года не продлевать договор о транзите российского газа в европейские страны.

Чтобы убедить Будапешт поддержать продление санкций, Европейская комиссия (ЕК) выпустила заявление, в котором пообещала продолжить переговоры с Киевом о поставках газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. В заявлении также указано, что ЕК готова вовлечь в этот процесс Венгрию и Словакию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Будапешт получил запрошенные гарантии в области энергетической безопасности.

"Венгрия получила гарантии энергетической безопасности, которые запрашивала. Европейская комиссия привержена делу защиты газо- и нефтепроводов, идущих в страны - члены ЕС", - сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

Ранее Будапешт уже угрожал наложить вето на продление санкций или введение новых, используя это как инструмент давления на ЕК для удовлетворения своих интересов.

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