Представители Венгрии заблокировали совместное заявление ЕС по Беларуси

Вместо этого свое заявление опубликовали представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по политике добрососедства и расширения Марта Кос.

В заявлении отмечается, что состоявшиеся 26 января выборы не были ни свободными, ни справедливыми. В свою очередь, белорусский народ, согласно документу, "заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной".

"Беспощадное подавление прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс всякой легитимности", - указали европарламентарии, подчеркнув, что Брюссель продолжит накладывать санкции на Минск, при этом "оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и белорусской культуре".

Как уже сообщалось, в ночь на 27 января ЦИК Беларуси объявил предварительные итоги президентских выборов. Александр Лукашенко набрал на них 87,6% голосов, установив рекорд за все свои 30 лет пребывания у власти.

Согласно предварительным данным ЦИК Беларуси (окончательные результаты назовут 3 февраля), Лукашенко набрал 87,6% голосов, против всех проголосовали 3,6% избирателей. Среди соперников Лукашенко больше всех голосов - 3,21% - набрал лидер партии коммунистов Сергей Сыранков, который и сам призывал голосовать за действующего главу государства.

Лукашенко неизменно побеждал на выборах президента Беларуси шесть раз с 1994 года. До этого его рекордный результат - 83,4% в 2015 году (страны Запада в XXI веке результаты выборов не признавали, не считая их честными).

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