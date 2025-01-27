Видео Российские власти опубликовали результаты проверки по факту смерти Яниса Тиммы

"Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились", - говорится в заявлении.

Ранее адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы семьи Тиммы, сообщила агентству "РИА Новости", что родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела.

По словам адвоката, семья планирует обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тиммы.

17 декабря прошлого года тело Тиммы было найдено в центре Москвы. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге.

Тимма ушел из жизни в возрасте 32 лет. В составе сборной Латвии он провел 68 матчей.

Ранее сообщалось, что друг Тиммы Марк Пугачев заявил о выявленных латвийскими судебно-медицинскими экспертами противоречиях в данных о смерти спортсмена в России.

"Государственная полиция начала уголовное производство по данному инциденту, назначены экспертизы, однако более подробные комментарии на данный момент предоставлены не будут", - пояснили латвийские власти в середине января порталу TVNET.

Видео: Последние минуты жизни Тиммы

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