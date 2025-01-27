Латвийский баскетболист Янис Тимма в конце прошлого года покончил с собой в Москве, что подтвердили правоохранительные органы России пропагандистскому агентству "РИА Новости".
Видео ⟩ Российские власти опубликовали результаты проверки по факту смерти Яниса Тиммы
"Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились", - говорится в заявлении.
Ранее адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы семьи Тиммы, сообщила агентству "РИА Новости", что родственники баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела.
По словам адвоката, семья планирует обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тиммы.
17 декабря прошлого года тело Тиммы было найдено в центре Москвы. Прощание со спортсменом прошло 28 декабря в Риге.
Тимма ушел из жизни в возрасте 32 лет. В составе сборной Латвии он провел 68 матчей.
Ранее сообщалось, что друг Тиммы Марк Пугачев заявил о выявленных латвийскими судебно-медицинскими экспертами противоречиях в данных о смерти спортсмена в России.
"Государственная полиция начала уголовное производство по данному инциденту, назначены экспертизы, однако более подробные комментарии на данный момент предоставлены не будут", - пояснили латвийские власти в середине января порталу TVNET.
Видео: Последние минуты жизни Тиммы
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