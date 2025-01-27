Известно, сколько депутатов могут поддержать утверждение Казакса на пост президента Банка Латвии

О поддержке Казакса заявили "Новое Единство" и "Прогрессивные". Кроме того, поддержку ему обещают также оппозиционные партии "Объединенный список" и Национальное объединение.

В Сейме у Нацобъединения 12 голосов, у "Объединенного списка" - 15, у "Прогрессивных" - девять голосов, а у "Нового Единства" - 25, что означает, что избрание Казакса на должность мог бы поддержать как минимум 61 депутат Сейма.

Руководитель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заверил агентство LETA, что "Объединенный список" не собирается раздумывать и поддержит кандидатуру Казакса.

При этом Таварс выразил критику действующей коалиции. По его словам, такая смена намерений и неспособность договориться о совместном кандидате в президенты Банка Латвии свидетельствуют о том, что обещания и подписи коалиции ничего не значат.

"Новое Единство" и "Прогрессивные" решили поддержать кандидатуру Казакса на пост президента Банка Латвии после того, как свою кандидатуру отозвала заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле.

Она сделала это, видя, что не получит поддержку всей коалиции, так как голосовать за нее отказался Союз зеленых и крестьян.

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