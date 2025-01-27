Пургайле отозвала свою кандидатуру на пост президента Банка Латвии

Опыт и квалификация Пургайле подтверждают, что она будет очень хорошим руководителем Банка Латвии, считает Шуваев. Пургайле соответствует всем критериям, установленным коалицией и законом о Банке Латвии.

""Прогрессивные "могут с чистой совестью поддержать Пургайле", - сказал Шуваев.

Как заявил агентству LETA руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис, Пургайле соответствует всем критериям, выдвинутым коалицией. Кроме того, Пургайле отвечает ожиданиям СЗК, в том числе тем, которые относятся к развитию ссудо-сберегательных обществ в Латвии.

Рокпелнис подчеркнул, что мнение предыдущего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса по вопросам ссудо-сберегательных обществ отличалось от позиции Пургайле.

"Проще говоря, установкой Банка Латвии было, что система ссудо-сберегательного общества в Латвии приемлема, хотя мы ясно видим, что в Литве вовлечение капитала в эту систему более масштабно", - рассказал Рокпелнис. По его мнению, для Латвии это огромный недостаток, так как не способствует конкуренции и кредитованию в регионах.

Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. У нее большой опыт работы в финансовом секторе: с 2019 по 2022 год она была председателем Комиссии рынка финансов и капитала и занимала различные руководящие должности в банковском секторе.