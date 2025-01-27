В понедельник, 27 января, заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле отозвала свою кандидатуру на пост президента Банка Латвии, подтвердили агентству LETA в Банке Латвии.
Пургайле отозвала свою кандидатуру на пост президента Банка Латвии
"Банку Латвии как можно скорее необходим президент, который может полноценно выполнять установленные законом обязанности. Учитывая, что моя кандидатура не имеет поддержки коалиции, я отзываю свою кандидатуру на пост президента, чтобы лишний раз не тратить время на бесплодные дискуссии", - говорится в заявлении Пургайле.
В пятницу, 24 января, сообщалось, что коалиционные партии договорились выдвинуть кандидатом на пост президента Банка Латвии нынешнего заместителя президента Банка Латвии Санту Пургайле. Об этом сообщил агентству LETA руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс.
По его словам, Пургайле пользуется концептуальной поддержкой правительственных партий.
Партнеры по коалиции считают, что Пургайле соответствует всем ранее указанным критериям, особенно подчеркивая ее безупречную репутацию и способность с первого дня полноценно выполнять свои обязанности как в Банке Латвии, так и представляя Латвию в Европейском центральном банке, сказал Юревицс.
Сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил агентству LETA, что для партии было важно, чтобы коалиция пришла к соглашению о кандидате, который равноценен бывшему президенту Банка Латвии Мартиньшу Казаксу.
Опыт и квалификация Пургайле подтверждают, что она будет очень хорошим руководителем Банка Латвии, считает Шуваев. Пургайле соответствует всем критериям, установленным коалицией и законом о Банке Латвии.
""Прогрессивные "могут с чистой совестью поддержать Пургайле", - сказал Шуваев.
Как заявил агентству LETA руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис, Пургайле соответствует всем критериям, выдвинутым коалицией. Кроме того, Пургайле отвечает ожиданиям СЗК, в том числе тем, которые относятся к развитию ссудо-сберегательных обществ в Латвии.
Рокпелнис подчеркнул, что мнение предыдущего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса по вопросам ссудо-сберегательных обществ отличалось от позиции Пургайле.
"Проще говоря, установкой Банка Латвии было, что система ссудо-сберегательного общества в Латвии приемлема, хотя мы ясно видим, что в Литве вовлечение капитала в эту систему более масштабно", - рассказал Рокпелнис. По его мнению, для Латвии это огромный недостаток, так как не способствует конкуренции и кредитованию в регионах.
Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. У нее большой опыт работы в финансовом секторе: с 2019 по 2022 год она была председателем Комиссии рынка финансов и капитала и занимала различные руководящие должности в банковском секторе.
Партии планируют встретиться с Пургайле в понедельник, 27 января, на совещании коалиции, чтобы официально выдвинуть ее кандидатуру, а также дать Пургайле возможность представить свое видение будущего Банка Латвии и ответить на вопросы представителей СМИ.
После официального выдвижения Пургайле встретится со всеми парламентскими фракциями, которые будут готовы выслушать ее.
Как сообщалось, в четверг, 23 января, депутаты оппозиционных фракций "Объединенный список" и Национального объединения подали в президиум Сейма официальное заявление, в котором выдвинули на пост президента Банка Латвии прежнего руководителя центрального банка Мартиньша Казакса.
Президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что ожидает ясности в вопросе о президенте Банка Латвии на этой неделе, напомнив, что кандидату еще предстоит получить допуск к государственной тайне, что займет время.
Новые кандидаты на пост президента Банка Латвии могут быть выдвинуты до 31 января.
Срок полномочий Казакса закончился 21 декабря прошлого года, но Сейм тогда не избрал нового президента Банка Латвии.
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