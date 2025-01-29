Не знаю, заметили вы или нет, но Банк Латвии уже больше месяца фактически существует без официально избранного президента. Почему-то именно этот вопрос стал для коалиции неразрешимым. Давайте восстановим хронологию происходящего и попробуем придумать: выстоит ли коалиция, какая партия в Сейме самая ветреная и почему недовольна Европа?
Липину интересно ⟩ Никто не понимает, что происходит с Банком Латвии. Попробуем разобраться
Невозможность выбора президента Банка Латвии уже стала поводом для статьи на портале Politico, где это называется продолжением тренда "политических атак" на государственные банки. Но, что еще важнее, из-за этого Латвия временно потеряла право голоса в Совете Европейского центрального банка.
Как же до этого дошло? Отмечу забавное: 13 января Эвика Силиня заявила, что коалиция "стремительно движется в вопросе президента Банка Латвии". Стремительность каждый читатель может оценить самостоятельно.
А дальше происходит самое любопытное. Следите за руками (и датами).
23 января оппозиционные Нацобъединение и "Объединенный список" пишут письмо в президиум Сейма, выбирая своего кандидата на пост президента Банка Латвии - Мартиньша Казакса!
24 января коалиционные "Новое Единство", "Прогрессивные" и СЗК выдвигают единого кандидата - Санту Пургайле, к слову, заместителя президента Банка Латвии.
27 января Пургайле отзывает собственную кандидатуру, так как у нее "нет поддержки коалиции".