В Латвии растет число пациентов с редкой болезнью - врачей призывают обращать внимание на симптомы

Согласно информации SPKC, к концу ноября 2024 года в Реестре редких заболеваний Латвии было зарегистрировано 119 жителей с болезнью Виллебранда.

Число пациентов, которым определили этот тип заболевания, выросло на 17: если в 2023 году таких было десять, то в прошлом году их стало 27.

При этом более половины (55%) пациентов - женщины, а 31% составляют дети младше 18 лет.

В целом в Латвии зарегистрировано 280 человек с различными нарушениями свертываемости крови. По научным оценкам, болезнь Виллебранда в стране может затрагивать около 300 жителей, сообщает Латвийское общество гемофилии (LHB).

LHB призывает пациентов, семейных врачей и других медицинских специалистов обращать внимание на симптомы повышенной кровоточивости, которые могут свидетельствовать о нарушениях свертываемости крови, и направлять таких пациентов на дальнейшее обследование.

Симптомами нарушений свертываемости крови могут быть: повышенная склонность к появлению синяков без видимой причины, частые кровотечения из носа, суставов, мышц и мягких тканей, а также длительное кровотечение после небольших порезов, операций, процедур, родов, сдачи крови, вакцинации или во время менструации.

Латвийское общество гемофилии с 1993 года представляет людей с врожденными нарушениями свертываемости крови - гемофилией А и В, болезнью Виллебранда, а также различными ультраредкими дефицитами или дефектами факторов коагуляции.

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