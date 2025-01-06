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Что происходит за дверями Анатомикума? Путеводитель по загробной жизни

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Pauls Zvirbulis / TVNET GRUPA

Продолжаем "прогулку" по Анатомикуму - месту, где смерть служит жизни. Наш проводник - профессор Мара Пилмане.

Первую часть разговора с профессором Марой Пилмане можно прочитать здесь.

Случаи бывают разные, в том числе такие, которые до сих пор ранят сердце при воспоминаниях. Пришла как-то одна женщина, стоит на ступеньках Анатомикума и плачет: "Доченька, у меня вчера муж умер, возьмите его". Я говорю: "Если тело не завещано официально, мы не можем его взять". А она отвечает: "Ну возьмите, пожалуйста, у меня нет денег, чтобы его похоронить…".

Видео: Профессор Мара Пилмане о том, где пребывает душа

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