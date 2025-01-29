В рамках финансируемого США проекта 187 украинских медиков прошли обучение в "Вайвари", чтобы помогать раненым солдатам.

Средства идут на проезд, проживание и оплату специалистов. Глава центра Стелла Лапиня надеется, что после 90-дневного перерыва сотрудничество возобновится.

"Это стало большой возможностью не только для развития украинской системы реабилитации, но и для наших высококвалифицированных специалистов, которые приобрели ценный профессиональный опыт. Мы продолжим следить за ситуацией и сделаем все возможное для решения этой проблемы, поскольку наша цель - не только оказать профессиональную помощь, но и поддержать Украину в трудное время", - отметила Лапиня.

В "Вайвари" обеспокоены, что приостановка финансирования может повлиять на текущие и долгосрочные программы. По словам руководителя проекта Сандры Балоде, специалисты центра помогли более 370 украинцам, накопив ценный опыт в реабилитации боевых травм. Центр поддерживает раненых из Украины с 2014 года.



Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех американских программ внешней помощи на 90 дней. За это время программы должны пройти проверку на соответствие политическим целям администрации.

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