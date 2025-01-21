Пока неясно, какой объем внешней помощи попадет под действие указа. Многие программы уже были утверждены Конгрессом, что требует обязательного расходования средств, если они не были потрачены ранее.

В документе, ставшем одним из множества указов, подписанных Трампом в его первый рабочий день, говорится, что

"индустрия и бюрократия внешней помощи не согласованы с интересами Америки и во многих случаях противоречат ее ценностям".

"Они подрывают мир в мире, продвигая за рубежом идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".

Трамп также заявил: "Никакая дальнейшая внешняя помощь Соединенных Штатов не будет оказываться таким образом, который не полностью согласован с внешней политикой президента Соединенных Штатов".

Трамп давно критически относится к внешней помощи, даже несмотря на то, что ее объем обычно составляет лишь около 1% федерального бюджета. Исключение составляют нестандартные случаи, такие как миллиардные пакеты вооружений для Украины.

Президент неоднократно высказывал недовольство объемами финансовой помощи, выделяемой Украине для обороны от российского вторжения.