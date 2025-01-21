Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о временной приостановке всех американских программ внешней помощи на 90 дней. За это время программы должны пройти проверку на соответствие политическим целям администрации.
Пока неясно, какой объем внешней помощи попадет под действие указа. Многие программы уже были утверждены Конгрессом, что требует обязательного расходования средств, если они не были потрачены ранее.
В документе, ставшем одним из множества указов, подписанных Трампом в его первый рабочий день, говорится, что
"индустрия и бюрократия внешней помощи не согласованы с интересами Америки и во многих случаях противоречат ее ценностям".
"Они подрывают мир в мире, продвигая за рубежом идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".
Трамп также заявил: "Никакая дальнейшая внешняя помощь Соединенных Штатов не будет оказываться таким образом, который не полностью согласован с внешней политикой президента Соединенных Штатов".
Трамп давно критически относится к внешней помощи, даже несмотря на то, что ее объем обычно составляет лишь около 1% федерального бюджета. Исключение составляют нестандартные случаи, такие как миллиардные пакеты вооружений для Украины.
Президент неоднократно высказывал недовольство объемами финансовой помощи, выделяемой Украине для обороны от российского вторжения.
Последний официальный отчет о внешней помощи был опубликован при администрации Джо Байдена в декабре 2023 года. Согласно этому документу:
- На программы за рубежом планировалось направить 68 миллиардов долларов.
- Средства предназначались для ликвидации последствий катастроф, здравоохранения и инициатив по продвижению демократии в 204 странах и регионах.
Резкого сокращения внешней помощи вряд ли стоит ожидать крупнейшим получателям - Израилю, Египту и Иордании.
- Израиль ежегодно получает 3,3 млрд долларов,
- Египет - 1,5 млрд,
- Иордания - 1,7 млрд.
Эти суммы входят в долгосрочные соглашения, рассчитанные на десятилетия, и в некоторых случаях закреплены договорными обязательствами.
Финансирование агентств ООН, включая программы по поддержанию мира, правам человека и делам беженцев, традиционно вызывает критику со стороны республиканских администраций.
Первая администрация Трампа уже сокращала средства на внешнюю помощь:
- Были приостановлены выплаты Фонду ООН в области народонаселения.
- Ограничено финансирование палестинской автономии.
- США вышли из Совета ООН по правам человека, освободившись от его финансовых обязательств.
Кроме того, законом, подписанным в марте прошлого года Джо Байденом, было запрещено выделение средств Агентству ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA).
Галерея: Трамп подписывает первые президентские указы
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