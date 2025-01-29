Учитывая ситуацию в самоуправлении Елгавского края и тот факт, что бюджетные запросы всегда превышают возможности, местные власти должны быть в состоянии договориться о приоритетах дополнительного финансирования, заявили представители Министерства финансов, комментируя заявление муниципалитета о необходимости государственного займа в размере 2 млн евро.
Минфин посоветовал Елгавскому краю согласовать приоритеты и разработать план оптимизации
Минфин также заявил, что Елгавскому самоуправлению нужно пересмотреть свои существующие расходы и принять меры по оптимизации и рационализации процессов.
Минфин призвал Елгавскую думу предпринять активные действия по разработке плана оптимизации, чтобы обеспечить более эффективное использование ресурсов и долгосрочную финансовую стабильность. Министерство отмечает, что к решению вопросов оплаты труда необходимо подходить ответственно, чтобы сбалансировать приоритеты и избежать дальнейших финансовых проблем. Минфин также указывает, что увеличение фонда вознаграждения и определение приоритетов расходов - это вопрос, который находится в компетенции самоуправления, и решать его следует в соответствии с принципами устойчивого бюджетирования.
Чтобы сбалансировать бюджет на 2025 год, самоуправление имеет право получить краткосрочный заем для управления бюджетом и финансами, пояснили в Минфине. Одновременно с запросом на получение займа муниципалитет должен представить план оптимизации бюджетных расходов, утвержденный городской думой.
Минфин сможет дать более подробные комментарии после того, как краевая дума примет бюджет на 2025 год и представит решение о заимствованиях для управления бюджетом и финансами вместе с планом оптимизации.
Министерство финансов, консультируя самоуправление, указало ему на необходимость начать работу по пересмотру расходов муниципалитета и централизации процессов, что обеспечит более эффективное использование ресурсов и экономию средств в 2025, 2026 и 2027 годах, чтобы край за счет доходов текущего года мог покрыть расходы и погасить краткосрочный заем.
Местные органы власти должны разработать план сокращения эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе, в том числе за счет структурных реформ, считает Минфин. Однако какие меры принять для оптимизации расходов и как сделать выполнение автономных функций местных органов власти более эффективным - в компетенции краевой думы.
Как ранее выяснило агентство LETA, самоуправлению Елгавского края для стабилизации финансовой ситуации необходим государственный заем в размере примерно 2 млн евро. Самоуправление консультируется с Министерством финансов о возможности получения займа для управления бюджетом и финансами. Последний разговор об общей финансовой ситуации самоуправления состоялся в начале прошлой недели.
С учетом сложной финансовой ситуации уже проведена оптимизация расходов самоуправления путем отказа от арендуемых помещений, замораживания вакансий, надзора за закупками и других мер, но очевидно, что этих мер будет недостаточно, утверждают в думе.
Согласно информации на сайте самоуправления, в апреле этого года заканчивается договор аренды нежилых помещений на ул. Лиела, 5/7, в Елгаве для нужд самоуправления, поэтому несколько учреждений и структурных подразделений самоуправления переводятся в другие помещения.
"Планируя дальнейшую работу, мы приняли решение не продолжать договор аренды помещений, а перенести учреждения в помещения самоуправления Елгавского края, обеспечив таким образом рациональное расходование финансовых средств, что существенно в нынешней финансовой ситуации", - заявили в думе.
На первом этаже здания на улице Лиела, 5/7, до сих пор располагался единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов, а также центр обслуживания клиентов коммунального предприятия Jelgavas novada KU, а на верхних этажах - социальная служба Елгавского края, управление имущества, а также структурные подразделения центральной администрации самоуправления - проектный отдел и отдел стратегического планирования.
Единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов из помещений на ул. Лиела уже перенесен на первый этаж здания администрации самоуправления на ул. Паста, 37. В здании Елгавского краевого самоуправления будут работать также сотрудники проектного отдела и отдела стратегического планирования.
Ряд учреждений в дальнейшем будет работать за пределами Елгавы - в крае. Управление имущества будет находиться в здании управления объединения Ценской и Озолниекской волостей на ул. Стадиона, 10, в Озолниеки. Управление образования по завершении ремонта помещений в дальнейшем также будет работать в Озолниеки, на ул. Сколас, 4b, где уже находятся Озолниекский молодежный центр, средняя школа дистанционного обучения Елгавского края и несколько классов Озолниекской музыкальной школы. На ул. Сколас, 4b, обустроены помещения и для сотрудников управления культуры, до сих пор работавших в здании управления объединения Ценской и Озолниекской волостей. Кроме того, на ул. Сколас, 4b, будет оборудован центр обслуживания клиентов Jelgavas novada KU.
В свою очередь, управление благосостояния и социальная служба Елгавского края переедут на улицу Целтниеку, 12 и 12b, в Ане Ценской волости, где уже работает ряд муниципальных учреждений - единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов, библиотека, Дом культуры Ане и Центр молодежных инициатив.
Перевод всех учреждений и структурных подразделений в другие помещения планируется осуществить до 31 марта.
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