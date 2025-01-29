Минфин посоветовал Елгавскому краю согласовать приоритеты и разработать план оптимизации

На первом этаже здания на улице Лиела, 5/7, до сих пор располагался единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов, а также центр обслуживания клиентов коммунального предприятия Jelgavas novada KU, а на верхних этажах - социальная служба Елгавского края, управление имущества, а также структурные подразделения центральной администрации самоуправления - проектный отдел и отдел стратегического планирования.

Единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов из помещений на ул. Лиела уже перенесен на первый этаж здания администрации самоуправления на ул. Паста, 37. В здании Елгавского краевого самоуправления будут работать также сотрудники проектного отдела и отдела стратегического планирования.

Ряд учреждений в дальнейшем будет работать за пределами Елгавы - в крае. Управление имущества будет находиться в здании управления объединения Ценской и Озолниекской волостей на ул. Стадиона, 10, в Озолниеки. Управление образования по завершении ремонта помещений в дальнейшем также будет работать в Озолниеки, на ул. Сколас, 4b, где уже находятся Озолниекский молодежный центр, средняя школа дистанционного обучения Елгавского края и несколько классов Озолниекской музыкальной школы. На ул. Сколас, 4b, обустроены помещения и для сотрудников управления культуры, до сих пор работавших в здании управления объединения Ценской и Озолниекской волостей. Кроме того, на ул. Сколас, 4b, будет оборудован центр обслуживания клиентов Jelgavas novada KU.

В свою очередь, управление благосостояния и социальная служба Елгавского края переедут на улицу Целтниеку, 12 и 12b, в Ане Ценской волости, где уже работает ряд муниципальных учреждений - единый государственный и муниципальный центр обслуживания клиентов, библиотека, Дом культуры Ане и Центр молодежных инициатив.

Перевод всех учреждений и структурных подразделений в другие помещения планируется осуществить до 31 марта.

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