Бендика согласно завоеванному в спринте месту стартовала под третьим номером через 49 секунд после победительницы соревнований Анны-Карин Хейденберг. На первую стрельбу лежа Бендика прибыла вместе с несколькими конкурентками, стреляла точно, стала вице-лидером и отставала от проехавшей один штрафной круг Хейденберг всего на девять секунд.

К следующей стрельбе преимущество шведки немного выросло, однако она ошибалась, тогда как Бендика снова стреляла точно и в итоге на 15 секунд обошла конкурентку. С приближением половины дистанции преимущество Бендики немного увеличилось и перед первой стрельбой стоя она была впереди примерно на 20 секунд. Латышка продолжала стрелять точно и вернулась на дистанцию с гандикапом более 50 секунд перед новым вице-лидером немкой Йоханной Пуфф.

Новый отрыв перед четвертой стрельбой - более минуты - составлял около трех штрафных кругов, и именно столько мишеней латышка не закрыла. Из ближайших конкуренток точно отстрелялась только Пуфф, которая вернулась на дистанцию на 14 секунд позже Бендики, впрочем, немка не была среди самых быстрых лыжниц.

Бендика продолжила ехать быстро и на последнем круге не оставила конкуренткам никаких надежд.

This got interesting quickly! An early miss by Heijdenberg opens the door for @biathleteLV and the chasers to move much closer to the front of the field!



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Напомним, в пятницу Байба Бендика завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в Италии на спринтерской дистанции 7,5 км.

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