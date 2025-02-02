Поврежденный подводный оптоволоконный кабель VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) начнут ремонтировать в понедельник, 3 февраля, сообщили представители LVRTC.
Инженеры компании уже сегодня вечером, 2 февраля, отправятся на судно, нанятое для ремонта подводного кабеля LVRTC.
"Ожидаем, что уже в понедельник судно отправится к месту повреждения, чтобы начать ремонтные работы", - сообщили представители LVRTC.
Кроме того, другая команда инженеров LVRTC в понедельник, 3 февраля, отправится на Готланд, чтобы оказать техническую поддержку и провести регулярные замеры с использованием оборудования LVRTC, к которому подключен морской кабель на острове.
Представители LVRTC также обратили внимание на то, что возможность проведения ремонта и его ход могут зависеть от погодных условий в море. На данный момент они благоприятны, однако, учитывая сезонные метеорологические особенности Балтийского моря, ситуация может измениться, и тогда работы придется отложить, а судну ожидать в ближайшем порту.
Уже сообщалось, что рано утром в воскресенье, 26 января, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден на участке Вентспилс - Готланд. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.
В связи с этим инцидентом шведские власти арестовали сухогруз Vezhen под мальтийским флагом. Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно, отрицает намеренное повреждение кабеля.
На опубликованных фотографиях видно, что у одного из якорей судна отсутствует лопасть, однако неясно, когда произошло повреждение. По словам представителей компании Navigation Maritime Bulgares, якорь мог быть поврежден из-за неблагоприятных погодных условий.
Видео: Пресс-конференция в связи с повреждением кабеля LVRTC
Шведская прокуратура также начала расследование - за "саботаж при отягчающих обстоятельствах".
Пока что в связи с расследованием не было произведено ни одного ареста. В состав экипажа судна входили восемь граждан Болгарии и девять граждан Мьянмы.
В прошлом в Балтийском море произошло несколько инцидентов, когда критически важная подводная инфраструктура была повреждена в результате предполагаемого российского саботажа. В начале января НАТО объявила о начале новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.
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