Инженеры компании уже сегодня вечером, 2 февраля, отправятся на судно, нанятое для ремонта подводного кабеля LVRTC.

"Ожидаем, что уже в понедельник судно отправится к месту повреждения, чтобы начать ремонтные работы", - сообщили представители LVRTC.

Кроме того, другая команда инженеров LVRTC в понедельник, 3 февраля, отправится на Готланд, чтобы оказать техническую поддержку и провести регулярные замеры с использованием оборудования LVRTC, к которому подключен морской кабель на острове.

Представители LVRTC также обратили внимание на то, что возможность проведения ремонта и его ход могут зависеть от погодных условий в море. На данный момент они благоприятны, однако, учитывая сезонные метеорологические особенности Балтийского моря, ситуация может измениться, и тогда работы придется отложить, а судну ожидать в ближайшем порту.

Уже сообщалось, что рано утром в воскресенье, 26 января, подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден на участке Вентспилс - Готланд. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

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