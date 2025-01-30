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Близится отключение от электросети РФ. Вырос ли в Латвии спрос на электрогенераторы?

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В первой декаде февраля произойдет эпохальное событие: 7-9 февраля страны Балтии отключатся от энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Беларусью и присоединятся к единой европейской энергосистеме. Синхронизация с европейской сетью обошлась более чем в 460 миллионов евро.

Должностные лица трех стран заявляют, что к переключению все готово и жители могут не опасаться перебоев с энергоснабжением. Однако участившиеся аварии подводной энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, похоже, не внушают оптимизма. 

TVNET+ выяснил, готовятся ли латвийцы к эксцессам после отключения от БРЭЛЛ и закупаются ли дизельными генераторами, источниками бесперебойного питания и power bank.

Выяснились противоречивые факты.

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