"Я дважды его потерял": Отец Тиммы о последнем разговоре с сыном и их ссоре

Райтис Тимма пытается справиться с потерей сына. Его сейчас очень отвлекает Бу, собака Яниса, которую Марк смог доставить из США в Латвию. Конечно, пес достаточно буйный и до конца еще не привык к новому месту и не любит снег, но уже слушается. Бу даже уже понимает, когда с ним говорят по-латышски.