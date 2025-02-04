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"Я дважды его потерял": Отец Тиммы о последнем разговоре с сыном и их ссоре

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Райтис Тимма, пес Бу, Янис Тимма и Марк Пугачев
Райтис Тимма, пес Бу, Янис Тимма и Марк Пугачев Фото: https://www.instagram.com/stories/raitis timma/Zane Bitere/ коллаж TVNET

Предприниматель из Майами Марк Пугачев, который был знаком с Янисом Тиммой, в очередной раз организовал прямой эфир на тему гибели латвийского баскетболиста. На этот раз он поговорил с его отцом Райтисом. В беседе мужчина подробно рассказал, как между ними произошла ссора.

Райтис Тимма пытается справиться с потерей сына. Его сейчас очень отвлекает Бу, собака Яниса, которую Марк смог доставить из США в Латвию. Конечно, пес достаточно буйный и до конца еще не привык к новому месту и не любит снег, но уже слушается. Бу даже уже понимает, когда с ним говорят по-латышски.

Райтис Тимма, пес Бу и Марк Пугачев
Райтис Тимма, пес Бу и Марк Пугачев Фото: Instagram/сторис Raitis Timma/ коллаж TVNET

Видео: Янис Тимма ночью перед смертью

Райтис Тимма вспомнил, когда он последний раз разговаривал с Янисом. Это был октябрь 2024 года.

"В октябре мне удалось найти его номер...

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