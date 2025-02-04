29 января пассажирский самолет авиакомпании American Airlines при подлете к аэропорту Вашингтона столкнулся в воздухе с военным вертолетом. Среди погибших пассажиров значится эмигрантка из Латвии Юлия Кей, которая сопровождала своего сына, 11-летнего Илью, занимавшегося фигурным катанием. Илья также погиб. Об этом сообщает портал LSM+.
Авиакатастрофа над Вашингтоном: среди погибших - эмигрантка из Латвии и ее сын
Портал LSM+ сообщает, что ее муж - Виталий Кей - остался один с тремя детьми.
Оба супруга получили образование в Латвийском университете.
Виталий работает программистом. Юлия получила второе образование и трудилась медсестрой. Дополнительно она брала ночные смены, чтобы оплачивать занятия детей спортом.
Дети обучались на дому, чтобы можно было найти время для тренировок.
В катастрофе также погибла Эджела Янг, ровесница и партнерша по фигурному катанию Ильи Кея.
Ранее сообщалось, что столкновение произошло около 21:00 по местному времени (около 2:00 по Гринвичу).
Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 из города Уичито (штат Канзас), подлетал к взлетно-посадочной полосе в национальном аэропорту имени Рейгана. В этот момент он столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).
Пентагон сообщил, что вертолет вылетел с базы Форт-Бельвуар (штат Вирджиния). По данным военных, вертолет совершал тренировочный полет.
На борту самолета находились 64 человека - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете находились трое американских военнослужащих, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, что подтвердил и анонимный представитель военных агентству Reuters.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что выживших в авиакатастрофе нет. "Это час скорби для нашего народа", - сказал Трамп. В начале своего обращения он объявил минуту молчания в память о погибших. По его словам, США будут содействовать передаче останков погибших россиян на родину.
Спасательная операция началась сразу после крушения. Глава службы по чрезвычайным ситуациям округа Колумбия Джон Доннелли отмечает, что в воде очень холодно и темно.
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