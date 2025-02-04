Авиакатастрофа над Вашингтоном: среди погибших - эмигрантка из Латвии и ее сын

Портал LSM+ сообщает, что ее муж - Виталий Кей - остался один с тремя детьми.

Оба супруга получили образование в Латвийском университете.

Виталий работает программистом. Юлия получила второе образование и трудилась медсестрой. Дополнительно она брала ночные смены, чтобы оплачивать занятия детей спортом.

Дети обучались на дому, чтобы можно было найти время для тренировок.

В катастрофе также погибла Эджела Янг, ровесница и партнерша по фигурному катанию Ильи Кея.

Ранее сообщалось, что столкновение произошло около 21:00 по местному времени (около 2:00 по Гринвичу).

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Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 из города Уичито (штат Канзас), подлетал к взлетно-посадочной полосе в национальном аэропорту имени Рейгана. В этот момент он столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).

Пентагон сообщил, что вертолет вылетел с базы Форт-Бельвуар (штат Вирджиния). По данным военных, вертолет совершал тренировочный полет.

На борту самолета находились 64 человека - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете находились трое американских военнослужащих, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, что подтвердил и анонимный представитель военных агентству Reuters.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что выживших в авиакатастрофе нет. "Это час скорби для нашего народа", - сказал Трамп. В начале своего обращения он объявил минуту молчания в память о погибших. По его словам, США будут содействовать передаче останков погибших россиян на родину.

Спасательная операция началась сразу после крушения. Глава службы по чрезвычайным ситуациям округа Колумбия Джон Доннелли отмечает, что в воде очень холодно и темно.

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