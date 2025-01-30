Кто погиб в авиакатастрофе над Вашингтоном и что известно о ее причинах

«Самолет следовал по идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Была ЯСНАЯ НОЧЬ, огни на самолете горели. Почему вертолет не поднялся или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, а просто спросила, видят ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Судя по аудиозаписи переговоров, опубликованной на сайте Live ATC, диспетчеры не получили от пилота вертолета ответа на вопрос, видит ли он пассажирский самолет American Airlines.

«PAT25, видите ли вы CRJ? PAT25, проходите позади CRJ», — говорит авиадиспетчер в 20:47 (01:47 по Гринвичу), согласно записи на Live ATC. PAT25 — это обозначение вертолета, CRJ — рейса 5342 American Airlines.

Затем диспетчеры уже констатируют столкновение. «Крушение, крушение, крушение, это тревога три», — слышно на аудиозаписи. «Не знаю, заметили ли вы раньше, что произошло, но на подходе к 3-3 произошло столкновение. Мы собираемся закрыть операции на неопределенное время, если вы хотите вернуться к выходу на посадку. Настоятельно рекомендую вам скоординировать свои действия с компанией. Дайте мне знать, что вы хотите сделать», — говорит диспетчер, имея в виду взлетно-посадочную полосу 33.

«И вертолет, и самолет упали в реку», — говорит третий авиадиспетчер.