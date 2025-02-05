Cовместное предприятие стран Балтии RB Rail и ответственная за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) должны сократить свои административные расходы и зарплаты, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в среду, 5 февраля.
Силиня: Административные расходы и зарплаты RB Rail и EDzL следует сократить
"На данный момент я не вижу значительного снижения зарплат. Когда я увижу четкий результат по этому вопросу, тогда, конечно, международные выплаты, которые нам нужно возместить, мы возместим", - сказала глава правительства, добавив, что необходимо найти решение, как три страны Балтии могут найти возможность сэкономить за счет административных расходов.
"Для всех трех стран Балтии этот проект одинаково важен, и одинаково важно для всех трех государств найти финансирование, которого всем не хватает", - сказала премьер-министр.
Как сообщалось на прошлой неделе, совет RB Rail решил до 20 февраля отложить вопрос о финансировании в размере 9 млн евро, необходимом для покрытия расходов совместного предприятия.
Ранее председатель правления RB Rail Марко Кивила отметил, что софинансирование из латвийского бюджета, необходимое для реализации мероприятий по проекту в 2025 году, составляет 9,026 млн евро.
В докладе Министерства сообщения о необходимом для проекта финансировании на 2024 и 2025 годы было указано, что в случае, если не будет выделено финансирование на покрытие расходов RB Rail, совет RB Rail планирует принять решение о приостановке всех мероприятий в Латвии, на которые не выделено финансирование.
В соответствии с соглашением об управлении проектом компания RB Rail ввела в действие пересмотренную структуру управления проектом и завершила процесс реструктуризации. В результате этих усилий общая экономия составила 15%, а расходы на персонал после реорганизации 2024 года сократились на 16%.
"Бюджет на 2025 год прогнозируется на 20% ниже, исходя из инвестиционных планов Эстонии и Литвы. Доля Латвии в общих расходах RB Rail на 2025 год составляет 18%, при этом потребности в софинансировании из государственного бюджета сократятся на 27%", - говорится в сообщении компании.
Как заявили в Минсообщения, если правительство задержится с принятием решения о выделении дополнительного финансирования, министерство не сможет продолжать выполнять решение Кабмина о реализации первой очереди Rail Baltica, так как для его выполнения необходимо участие экспертов RB Rail. Кроме того, Латвия не сможет завершить начатые проектные работы, получить поддержку в привлечении финансирования и юридических вопросах, а также использовать другие функции поддержки, которые обеспечивает RB Rail.
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