Силиня: Административные расходы и зарплаты RB Rail и EDzL следует сократить

"На данный момент я не вижу значительного снижения зарплат. Когда я увижу четкий результат по этому вопросу, тогда, конечно, международные выплаты, которые нам нужно возместить, мы возместим", - сказала глава правительства, добавив, что необходимо найти решение, как три страны Балтии могут найти возможность сэкономить за счет административных расходов.

"Для всех трех стран Балтии этот проект одинаково важен, и одинаково важно для всех трех государств найти финансирование, которого всем не хватает", - сказала премьер-министр.

Как сообщалось на прошлой неделе, совет RB Rail решил до 20 февраля отложить вопрос о финансировании в размере 9 млн евро, необходимом для покрытия расходов совместного предприятия.

Ранее председатель правления RB Rail Марко Кивила отметил, что софинансирование из латвийского бюджета, необходимое для реализации мероприятий по проекту в 2025 году, составляет 9,026 млн евро.