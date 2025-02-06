Чт, 6.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи
Для абонентов

Фото Падение крана на дорогу в Марупе: предприятие наконец прокомментировало произошедшее

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

В ноябре прошлого года в Марупе на проезжую часть упал автокран. Он упал всего в нескольких метрах перед школьным автобусом, который в тот момент курсировал по улице Рожу. Предприятие, которому принадлежал кран, наконец предоставило TVNET+ ответ о произошедшем, а также прокомментировало окончательное решение расследования Центра по защите прав потребителей (PTAC).

Короткий взгляд на историю произошедшего

В Марупе, на улице Рожу, 21 декабря с территории предприятия по аренде строительного оборудования Valiants на проезжую часть упал автокран.

Об опасном кране жители сообщали еще в сентябре, но действий, по словам людей, не было.

В конце декабря наконец стали известны результаты расследования РТАС.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх