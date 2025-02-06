Фото Падение крана на дорогу в Марупе: предприятие наконец прокомментировало произошедшее

В ноябре прошлого года в Марупе на проезжую часть упал автокран. Он упал всего в нескольких метрах перед школьным автобусом, который в тот момент курсировал по улице Рожу. Предприятие, которому принадлежал кран, наконец предоставило TVNET+ ответ о произошедшем, а также прокомментировало окончательное решение расследования Центра по защите прав потребителей (PTAC).