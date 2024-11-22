Пт, 22.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs

В Марупе на дорогу упал автокран - под него чуть не попал автобус с детьми

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Упавший автокран
Упавший автокран Фото: facebook.com

В четверг, 21 ноября, на улице Рожу в Марупе произошел инцидент - автокран рухнул на проезжую часть. Об этом сообщила местная администрация. Сотрудники самоуправления оперативно огородили место происшествия и восстановили движение на участке дороги

После сообщения о происшествии муниципальная полиция немедленно уведомила Государственную полицию, Государственную пожарно-спасательную службу и Государственную инспекцию труда.

Самоуправление уточнило, что расследование инцидента не входит в компетенцию муниципальной полиции. Все материалы были переданы Государственной инспекции труда, от которой ждут информации о принятых мерах и решениях.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что незадолго до падения крана по улице проезжал автобус с детьми. По счастливой случайности никто не пострадал, и инцидент не привел к трагедии.

Фото статьи
Фото: facebook.com

На следующей неделе в самоуправлении планируют созвать рабочую группу. Ее члены обсудят причины происшествия и выработают меры, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти