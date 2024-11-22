В четверг, 21 ноября, на улице Рожу в Марупе произошел инцидент - автокран рухнул на проезжую часть. Об этом сообщила местная администрация. Сотрудники самоуправления оперативно огородили место происшествия и восстановили движение на участке дороги
В Марупе на дорогу упал автокран - под него чуть не попал автобус с детьми
После сообщения о происшествии муниципальная полиция немедленно уведомила Государственную полицию, Государственную пожарно-спасательную службу и Государственную инспекцию труда.
Самоуправление уточнило, что расследование инцидента не входит в компетенцию муниципальной полиции. Все материалы были переданы Государственной инспекции труда, от которой ждут информации о принятых мерах и решениях.
Очевидцы в социальных сетях сообщили, что незадолго до падения крана по улице проезжал автобус с детьми. По счастливой случайности никто не пострадал, и инцидент не привел к трагедии.
На следующей неделе в самоуправлении планируют созвать рабочую группу. Ее члены обсудят причины происшествия и выработают меры, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.
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