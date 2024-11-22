В Марупе на дорогу упал автокран - под него чуть не попал автобус с детьми

После сообщения о происшествии муниципальная полиция немедленно уведомила Государственную полицию, Государственную пожарно-спасательную службу и Государственную инспекцию труда.

Самоуправление уточнило, что расследование инцидента не входит в компетенцию муниципальной полиции. Все материалы были переданы Государственной инспекции труда, от которой ждут информации о принятых мерах и решениях.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что незадолго до падения крана по улице проезжал автобус с детьми. По счастливой случайности никто не пострадал, и инцидент не привел к трагедии.

Фото: facebook.com

На следующей неделе в самоуправлении планируют созвать рабочую группу. Ее члены обсудят причины происшествия и выработают меры, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

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