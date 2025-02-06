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Лука Банки после чемпионата Европы покинет сборную Латвии

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Лука Банки
Лука Банки Фото: FIBA.com

Главный тренер сборной Латвии по баскетболу Лука Банки прекратит работу со сборной после чемпионата Европы этого года, сообщил специалист порталу Basketnews.com.

Банки стал главным тренером сборной Латвии в 2021 году, и под его руководством сборная впервые вышла в финальный турнир Кубка мира, где заняла пятое место.

Контракт итальянского специалиста со сборной Латвии заканчивается после окончания чемпионата Европы 2025 года, и сам Банки признает, что уже ранее предполагалось, что сотрудничество продолжено не будет.

"Мое время со сборной Латвии закончится, - цитирует портал Банки. - Я знал об этом еще в момент, когда продлевал контракт".

В этом сезоне Банки покинул итальянский клуб "Виртус" из Болоньи, после чего стал главным тренером турецкого клуба Евролиги "Анадолу Эфес".

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Чемпионат Европы 2025 года пройдет с 27 августа по 14 сентября в Латвии, Польше, на Кипре и в Финляндии. В Риге состоятся матчи одной подгруппы, а также все матчи плей-офф и игры за медали.

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