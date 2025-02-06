Лука Банки после чемпионата Европы покинет сборную Латвии

Банки стал главным тренером сборной Латвии в 2021 году, и под его руководством сборная впервые вышла в финальный турнир Кубка мира, где заняла пятое место.

Контракт итальянского специалиста со сборной Латвии заканчивается после окончания чемпионата Европы 2025 года, и сам Банки признает, что уже ранее предполагалось, что сотрудничество продолжено не будет.

"Мое время со сборной Латвии закончится, - цитирует портал Банки. - Я знал об этом еще в момент, когда продлевал контракт".

В этом сезоне Банки покинул итальянский клуб "Виртус" из Болоньи, после чего стал главным тренером турецкого клуба Евролиги "Анадолу Эфес".

Читайте также Баскетбол Главный тренер сборной Латвии по баскетболу Банки покидает итальянский "Виртус"

Чемпионат Европы 2025 года пройдет с 27 августа по 14 сентября в Латвии, Польше, на Кипре и в Финляндии. В Риге состоятся матчи одной подгруппы, а также все матчи плей-офф и игры за медали.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!