"Невозможно жить в стране, которая раз в 100 лет сходит в ума", - заметил экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров в интервью на телеканале "Дождь". Он рассказал, как перестал сниматься в российском "Что? Где? Когда?", и почему никогда не вернется в Россию.
Ровшан Аскеров: "Невозможно жить в стране, которая раз в 100 лет сходит в ума"
Ровшан Аскеров объяснил, что во время войны любые высказывания с попыткой переосмысления истории в РФ воспринимаются, как попытки диверсии. В список "террористов и экстремистов" он попал за пост, написанный в апреле 2022 года, который был написан, как реакция на происходящее в Буче.
Если говорить о шоу "Что? Где? Когда?", то Ровшан согласен, что надо было уходить еще в 2014 году. Аскеров уходил в 2017 году, но это было связано с личными причинами. Вернулся он в период пандемии после звонка от Андрея Козлова. Тогда были закрыты границы и многие игроки просто не могли приехать: "Собирали всех, кто был под рукой". Ушел с Первого канала он после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
"Я отказался, когда мне предлагали любой состав и любые возможности. Тогда я сказал, что не хочу выглядеть бенефициаром войны", - вспоминает Аскеров.
"Одно дело, когда ты приходишь, играешь, когда пандемия и ты доказываешь, что можешь жить в этой ситуации [...], а другое дело ты играешь в стране на канале, где оправдывают убийства детей".
На первом этапе он не критиковал коллег по игре за выбор остаться, но был момент, когда магистр игры Максим Поташев поехал агитировать мобилизованных. Тогда он подумал, что программа уже не вне политики, как она себя позиционировала ранее: "Как можно играть с людьми, которые реально агитируют за войну, за убийство".
Аскеров подтвердил, что отъезд из РФ дался ему легко. Он подчеркнул, что никогда не вернется в Россию: "Ведь очень много моих знакомых осталось там, я с ними вообще не общаюсь [...]. Каждому, кто остался там, я могу задать вопрос: "А что вы делали во время войны? Что вы делали пока под вашим именем убивали мирных жителей?
Я просто не смогу заходить в метро, садиться в такси, заходить в магазин. Каждый человек, который там - соучастник".
Ровшан мог остаться в обмен на молчание, но понял, что так не сможет.
"Ты представляешь, эта страна раз в 100 лет сходит с ума", - говорит Аскеров своим детям. "Невозможно жить в стране, оставляя своих потомков, которая раз в 100 лет будет сходить с ума и жрать собственных граждан".
Видео: Интервью с Ровшаном Аскеровым
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