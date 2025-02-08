Ровшан Аскеров: "Невозможно жить в стране, которая раз в 100 лет сходит в ума"

На первом этапе он не критиковал коллег по игре за выбор остаться, но был момент, когда магистр игры Максим Поташев поехал агитировать мобилизованных. Тогда он подумал, что программа уже не вне политики, как она себя позиционировала ранее: "Как можно играть с людьми, которые реально агитируют за войну, за убийство".

Аскеров подтвердил, что отъезд из РФ дался ему легко. Он подчеркнул, что никогда не вернется в Россию: "Ведь очень много моих знакомых осталось там, я с ними вообще не общаюсь [...]. Каждому, кто остался там, я могу задать вопрос: "А что вы делали во время войны? Что вы делали пока под вашим именем убивали мирных жителей?

Я просто не смогу заходить в метро, садиться в такси, заходить в магазин. Каждый человек, который там - соучастник".

Ровшан мог остаться в обмен на молчание, но понял, что так не сможет.

"Ты представляешь, эта страна раз в 100 лет сходит с ума", - говорит Аскеров своим детям. "Невозможно жить в стране, оставляя своих потомков, которая раз в 100 лет будет сходить с ума и жрать собственных граждан".

Видео: Интервью с Ровшаном Аскеровым

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