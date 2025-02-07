В указе говорится, что базирующийся в Гааге МУС "злоупотребил своими полномочиями" и создал "опасный прецедент", выдав ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, в указе отмечается, что МУС участвовал в "незаконных и неоправданных действиях, направленных против Америки и нашего близкого союзника Израиля", имея в виду расследования МУС военных преступлений, предположительно совершенных американскими солдатами в Афганистане и израильскими солдатами в секторе Газа.

Приказ вводит заморозку активов и запрет на поездки должностных лиц МУС, сотрудников и членов их семей. Это также относится к любому другому лицу, которое оказывало помощь МУС в этих расследованиях.

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Ни Израиль, ни США не являются членами МУС.

Указ был подписан через два дня после того, как Нетаньяху посетил Белый дом, где состоялся его разговор с Трампом.

В 2020 году первая администрация Трампа ввела санкции против сотрудников МУС за расследование военных преступлений США в Афганистане. Администрация Джо Байдена отменила эти санкции в 2021 году.

21 ноября МУС выдал ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и Мохаммеда Дейфа, военного лидера палестинской террористической группировки ХАМАС, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Обвинения связаны с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войной Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

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