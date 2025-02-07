Начато строительство контактной сети на железнодорожной линии Засулаукс - Болдерая

В рамках проекта планируется электрифицировать и перестроить 100 км железнодорожных линий, постепенно расширяя сеть электрифицированных железных дорог.

Также планируется заменить технически устаревшую систему воздушных контактных линий.

Проект предусматривает модернизацию электрифицированных линий Рига - Земитаны и Рига - Слока, а также развитие линии Засулаукс - Болдерая.

Проект планируется завершить в 2026 году. Строительные работы выполнит объединение лиц Nordes būve & BCC, в которое входят SIA Nordes būve и SIA Baltic Construction Company (BCC). Надзор за строительством будет осуществлять SIA Firma L4.

Проект полностью финансируется Фондом восстановления. Затраты на его реализацию составят до 72,7 млн евро без PVN.

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