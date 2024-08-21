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65 лет Болдерая живет без пассажирских поездов. Когда это изменится?

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Надпись Bolderāja при въезде в микрорайон Болдерая.
Надпись Bolderāja при въезде в микрорайон Болдерая. Фото: Zane Bitere/LETA

Из центра до Болдераи за 22 минуты на поезде - такие обещания жителям микрорайона еще в 2019 году давал тогдашний министр сообщения Талис Линкайтс. TVNET+ выяснил, что происходит с проектом сейчас и когда рижане смогут добраться до центра быстро и без пробок. 

Проект станции Болдерая
Проект станции Болдерая Фото: https://citify.eu/en/riga/

Что надо, чтобы запустить поезд Болдерая - Рига?

Для того чтобы можно было организовать пассажирские перевозки из центра Риги в Болдераю поездом, необходимо реализовать несколько взаимосвязанных проектов:

  • Во-первых, построить две новые железнодорожные остановки, а также пункт мобильности возле станции Болдерая;
  • Во-вторых, электрифицировать железную дорогу на участке Засулаукс - Болдерая;

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