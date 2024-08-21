65 лет Болдерая живет без пассажирских поездов. Когда это изменится?

Из центра до Болдераи за 22 минуты на поезде - такие обещания жителям микрорайона еще в 2019 году давал тогдашний министр сообщения Талис Линкайтс. TVNET+ выяснил, что происходит с проектом сейчас и когда рижане смогут добраться до центра быстро и без пробок.