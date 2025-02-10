По словам Шмите, с учетом преобладающих в Балтийском море ветров и течений, если в указанном районе действительно произошла утечка нефтепродуктов, вероятность того, что это затронет латвийские воды и побережье, невелика. В первую очередь загрязнение коснется территории России.

Латвийские компетентные органы продолжают следить за ситуацией, подчеркнула Шмите.

По имеющейся у VVD информации, на данный момент береговая охрана официально не сообщала об аварии судна или разливе нефти в Усть-Луге, хотя международные правила требуют уведомлять об инцидентах, которые могут повлиять на соседние страны.

Государства, чьи территориальные воды граничат с местом аварии - Эстония и Финляндия, - примут меры в случае возникновения последствий этого происшествия, отметила представительница VVD.

Ранее сообщалось, что в порту Усть-Луга утром в воскресенье, 9 февраля, после запуска двигателя возникли серьезные технические проблемы у плававшего под флагом Антигуа и Барбуда танкера Koala, в трюмы которого залито 130 000 тонн мазута.

Первоначально распространенные сведения о трех взрывах в машинном отделении судна официальные власти в настоящее время отрицают, однако экипаж судна эвакуирован, а специалисты обследуют судно.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в Усть-Луге произошел "техногенный инцидент при запуске двигателя", в результате которого было повреждено машинное отделение танкера.

Как пишет Telegram-канал Mash, судно село на мель, а экипаж был полностью эвакуирован. По предварительным данным, разлив мазута не зафиксирован.

Сообщается, что Погранслужба Финляндии направила в Финский залив разведывательные самолеты. По состоянию на вечер воскресенья, 9 февраля, пограничники не обнаружили признаков попадания нефтепродуктов в воды Финского залива.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что финские власти усилили готовность к реагированию на возможные разливы нефти.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!