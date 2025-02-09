В порту Усть-Луга утром в воскресенье, 9 февраля, после запуска двигателя возникли серьезные технические проблемы у плававшего под флагом Антигуа и Барбуда танкера Koala, в трюмы которого залито 130 000 тонн мазута. Первоначально распространенные сведения о трех взрывах в машинном отделении судна официальные власти в настоящее время отрицают, однако экипаж судна эвакуирован, а специалисты обследуют судно.
В порту Ленинградской области танкер "теневого флота" сел на мель
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что при запуске двигателя судна случилось "происшествие, вызванное человеком", в результате чего было повреждено машинное отделение. По его словам, танкер в настоящее время "пришвартован к причалу, угрозы разлива нефти нет, экипаж эвакуирован и пострадавших нет". Специалисты проверяют машинное отделение и выясняют причины аварии, добавил Дрозденко.
Близкий к правоохранителям Telegram-канал Baza сообщает, что в судно мазут закачали ночью. Тот уже собирался в путь, когда в машинном отделении произошли "три мощных взрыва". Экипажу, состоявшему из 24 человек, удалось добраться до берега, а в танкер начала поступать вода. Позже выяснилось, что нос судна находится на мели. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям установили вокруг судна боны. По предварительным сведениям, утечки нефтепродуктов не обнаружено. Тогда же региональное министерство чрезвычайных ситуаций сообщило агентству 47 News, что из Усть-Луга поступил сигнал о "внешнем ударе"» по танкеру. Аналогичную информацию процитировал и Fontanka.ru. утром 9 февраля Минобороны России сообщило, что в Ленинградской области был сбит украинский дрон.
В "Росморречфлоте" заявили, что "грузовые баки судна не повреждены" и что авария не привела к утечке нефтепродуктов. Угрозы затопления танкера нет, в настоящее время ведутся подготовительные работы по обследованию его подводной части.
Источник The Insider называет разлив нефти маловероятным из-за изоляции груза в грузовых трюмах. По его словам, "взрывов в машинном отделении ранее не было". «Вы можете думать что угодно, но это гадание на кофейной гуще. Сварочные работы на судне исключены. Злонамеренный замысел? Пройти туда даже мышь не может: повсюду камеры и контроль. Нужно только ждать и надеяться, что никакой утечки не будет", - добавил он.
Из Усть-Луги судно должно было отправиться в Суэцкий порт в Египте. В экипаж входят: четверо россиян, в том числе капитан Александр Жук, а также восемь граждан Грузии и 12 граждан Индонезии. Владельцем танкера Koala является Dahlia International Co из Либерии, а оператором - Lagosmarine Limited с Кипра. Согласно информации департамента казначейства США, последний действует на "теневом флоте" Кремля, который используется для обхода санкций, введенных на экспорт российской нефти. На эту компанию 10 января распространились "прощальные" санкции президента Джо Байдена.
На судне российского теневого флота произошел взрыв— Новости «Агентства» (@agents_media) February 9, 2025
Танкер Koala, на борту которого произошел взрыв перед отплытием из порта Усть-Луга, входит в список российского теневого флота, составленного экологами «Гринпис».
Детали. Об инциденте на борту судна стало известно днем в… pic.twitter.com/kpPQDYoHwC
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!