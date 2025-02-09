В порту Ленинградской области танкер "теневого флота" сел на мель

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что при запуске двигателя судна случилось "происшествие, вызванное человеком", в результате чего было повреждено машинное отделение. По его словам, танкер в настоящее время "пришвартован к причалу, угрозы разлива нефти нет, экипаж эвакуирован и пострадавших нет". Специалисты проверяют машинное отделение и выясняют причины аварии, добавил Дрозденко.

Близкий к правоохранителям Telegram-канал Baza сообщает, что в судно мазут закачали ночью. Тот уже собирался в путь, когда в машинном отделении произошли "три мощных взрыва". Экипажу, состоявшему из 24 человек, удалось добраться до берега, а в танкер начала поступать вода. Позже выяснилось, что нос судна находится на мели. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям установили вокруг судна боны. По предварительным сведениям, утечки нефтепродуктов не обнаружено. Тогда же региональное министерство чрезвычайных ситуаций сообщило агентству 47 News, что из Усть-Луга поступил сигнал о "внешнем ударе"» по танкеру. Аналогичную информацию процитировал и Fontanka.ru. утром 9 февраля Минобороны России сообщило, что в Ленинградской области был сбит украинский дрон.