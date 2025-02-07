Министр образования о языковых проверках: учителя уже давно должны знать латышский

Министр напомнила, что требование владеть латышским языком на уровне C1 для учителей было утверждено еще десять лет назад, то есть учителя должны знать латышский язык.

"Если мы учим на латышском, то и учитель должен говорить на латышском. Мы проводили опросы родителей и увидели, что спрос на обучение на латышском языке высокий. В том числе в Даугавпилсе. И если педагог не может хорошо преподавать на латышском, результат тоже не может быть хорошим. А наш приоритет - чтобы предметы преподавались на хорошем латышском языке", - заявила министр.

Чакша отметила, что, принимая на работу такого учителя, директор изначально допустил нарушение, поэтому следует задать соответствующие вопросы и сделать выводы.

Ранее сообщалось, что некоторые педагоги учебных заведений Даугавпилса возмущены языковыми проверками, которые проводит Центр госязыка (VVC). Около 20 учителей и помощников из семи школ Даугавпилса подали заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверок.

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Проверки Центра госязыка проходят в тех школах, которые полностью переходят на преподавание на латышском языке. В Даугавпилсе проверке подлежат 500 педагогов.

"Проверка на знание госязыка для учителей школ началась 23 января и сейчас продолжается. Пока процесс проходит успешно - более 20 учителей выдержали проверку. К сожалению, восемь учителей и часть вспомогательного персонала приняли решение не участвовать в проверке и подали заявления об увольнении", - сказала директор Даугавпилсской средней школы дружеского призыва Кристине Иванцова.

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