Учителя в Даугавпилсе увольняются, не дожидаясь проверок знания латышского

Разумеется, подобные события мешают учебному процессу.

"Найти педагогов во втором семестре, когда все школы полностью укомплектованы - это большой вызов. Несмотря на это, часть учителей удалось найти, и пока, хоть и не без трудностей, мы способны обеспечить обучение собственными ресурсами. Справедливости ради следует отметить, что если бы нам удалось привлечь учителей математики, то было бы проще составлять расписание уроков и делить группы учащихся на подгруппы", - поделилась Иванцова.

Даугавпилсская городская дума направила в Министерство образования и науки, Министерство юстиции и Центр госязыка обращение о том, что проведение подобных тестов посреди учебного года недопустимо и что это необходимо прекратить.

В свою очередь, VVC утверждает, что программа на 2025 год была разработана еще в ноябре прошлого года и поменять даты проверок невозможно.

В свою очередь, в Министерстве юстиции сообщили, что школьникам должно быть обеспечено преподавание на латышском языке. Для достижения этой цели проверки необходимо проводить не только перед началом учебного года. А школам, и учителям не стоит волноваться из-за проверок, полагают в Минюсте.

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