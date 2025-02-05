Некоторые педагоги учебных заведений Даугавпилса возмущены языковыми проверками, которые проводит Центр госязыка (VVC). Около 20 учителей и помощников из семи школ Даугавпилса подали заявления об увольнении, даже не дожидаясь проверок. Об этом пишет внештатный автор LSM.lv, журналист Latgales Laiks Ивар Сойканс.
Учителя в Даугавпилсе увольняются, не дожидаясь проверок знания латышского
Проверки Центра госязыка проходят в тех школах, которые полностью переходят на преподавание на латышском языке. В Даугавпилсе проверке подлежат 500 педагогов.
"Проверка на знание госязыка для учителей школ началась 23 января и сейчас продолжается. Пока процесс проходит успешно - более 20 учителей выдержали проверку. К сожалению, восемь учителей и часть вспомогательного персонала приняли решение не участвовать в проверке и подали заявления об увольнении", - сказала директор Даугавпилсской средней школы дружеского призыва Кристине Иванцова.
По ее мнению, учителя и вспомогательный персонал подали заявления об увольнении из-за волнения, неуверенности в собственных силах. Кроме того, возможно, многие из них и так уже не хотели продолжать работать в школе из-за сложностей профессии.
Иванцова уверена, что все ушедшие педагоги владеют латышским языком достаточно хорошо. Директор считает, что проверку нужно проводить в другое время.
"Это выбивает учителей из привычного ежедневного ритма и нарушает процесс обучения. <...> На мой взгляд, ее можно было провести в другое время, например, в конце весны или начале лета", - сказала Иванцова.
Разумеется, подобные события мешают учебному процессу.
"Найти педагогов во втором семестре, когда все школы полностью укомплектованы - это большой вызов. Несмотря на это, часть учителей удалось найти, и пока, хоть и не без трудностей, мы способны обеспечить обучение собственными ресурсами. Справедливости ради следует отметить, что если бы нам удалось привлечь учителей математики, то было бы проще составлять расписание уроков и делить группы учащихся на подгруппы", - поделилась Иванцова.
Даугавпилсская городская дума направила в Министерство образования и науки, Министерство юстиции и Центр госязыка обращение о том, что проведение подобных тестов посреди учебного года недопустимо и что это необходимо прекратить.
В свою очередь, VVC утверждает, что программа на 2025 год была разработана еще в ноябре прошлого года и поменять даты проверок невозможно.
В свою очередь, в Министерстве юстиции сообщили, что школьникам должно быть обеспечено преподавание на латышском языке. Для достижения этой цели проверки необходимо проводить не только перед началом учебного года. А школам, и учителям не стоит волноваться из-за проверок, полагают в Минюсте.
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