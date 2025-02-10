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Опубликованы результаты Supernova: ни жюри, ни зрители не присудили победу Tautumeitas

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Финал конкурса Supernova
Финал конкурса Supernova Фото: LSM/Lauris Vīksne

8 февраля стало известно, что Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представит группа Tautumeitas с песней Bur man laimi. Теперь стали известны и точные результаты национального отбора - конкурса Латвийского телевидения (LTV) Supernova.

Итоги финала Supernova по итогам голосования зрителей и жюри:

  1. Tautumeitas - 2 место в зрительском голосовании (61 028 голосов), 3 место в рейтинге жюри.
  2. Emilija - 3 место в зрительском голосовании (56 577 голосов), 2 место в рейтинге жюри.
  3. Citi Zēni - 5 место в зрительском голосовании (22 562 голоса), 1 место у жюри.
  4. The Ludvig - 1 место в зрительском голосовании (69 933 голоса), 6 место в рейтинге жюри.
  5. Chris Noah - 4 место в зрительском голосовании (27 808 голосов), 4 место у жюри.
  6. Bel Tempo и LEGZDINA - 7 место в зрительском голосовании (15 047 голосов), 5 место в рейтинге жюри.
  7. PALÚ - 8 место в зрительском голосовании (6309 голосов), 7 место в рейтинге жюри.
  8. Маркус Рива - 6 место в зрительском голосовании (18 927 голосов), 10 место в рейтинге жюри.
  9. Sinerģija - 9 место в зрительском голосовании (6184 голоса), 8 место в рейтинге жюри.
  10. Tepat - 10 место в зрительском голосовании (4848 голосов), 9 место в рейтинге жюри.

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Галерея: Финал конкурса Supernova

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