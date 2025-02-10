8 февраля стало известно, что Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представит группа Tautumeitas с песней Bur man laimi. Теперь стали известны и точные результаты национального отбора - конкурса Латвийского телевидения (LTV) Supernova.
Опубликованы результаты Supernova: ни жюри, ни зрители не присудили победу Tautumeitas
Итоги финала Supernova по итогам голосования зрителей и жюри:
- Tautumeitas - 2 место в зрительском голосовании (61 028 голосов), 3 место в рейтинге жюри.
- Emilija - 3 место в зрительском голосовании (56 577 голосов), 2 место в рейтинге жюри.
- Citi Zēni - 5 место в зрительском голосовании (22 562 голоса), 1 место у жюри.
- The Ludvig - 1 место в зрительском голосовании (69 933 голоса), 6 место в рейтинге жюри.
- Chris Noah - 4 место в зрительском голосовании (27 808 голосов), 4 место у жюри.
- Bel Tempo и LEGZDINA - 7 место в зрительском голосовании (15 047 голосов), 5 место в рейтинге жюри.
- PALÚ - 8 место в зрительском голосовании (6309 голосов), 7 место в рейтинге жюри.
- Маркус Рива - 6 место в зрительском голосовании (18 927 голосов), 10 место в рейтинге жюри.
- Sinerģija - 9 место в зрительском голосовании (6184 голоса), 8 место в рейтинге жюри.
- Tepat - 10 место в зрительском голосовании (4848 голосов), 9 место в рейтинге жюри.
Латвийская песня прозвучит во втором полуфинале "Евровидения" в швейцарском Базеле 15 мая. В нем наряду с Латвией примут участие Армения, Австралия, Австрия, Греция, Ирландия, Литва, Черногория, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Люксембург, Мальта и Сербия. Первый полуфинал состоится 13 мая, а финал - 17 мая.
Галерея: Финал конкурса Supernova
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