Эксклюзив ⟩ "В первые мгновения не могли поверить": Tautumeitas - о победе, энергии фанатов и особом ритуале

Латвийская песня прозвучит во втором полуфинале "Евровидения" в швейцарском Базеле 15 мая. В нем наряду с Латвией примут участие Армения, Австралия, Австрия, Греция, Ирландия, Литва, Черногория, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Люксембург, Мальта и Сербия. Первый полуфинал состоится 13 мая, а финал - 17 мая.