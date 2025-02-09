Эксклюзив "В первые мгновения не могли поверить": Tautumeitas - о победе, энергии фанатов и особом ритуале

TVNET+ взял интервью у группы Tautumeitas сразу после того, как она завоевала путевку на "Евровидение-2025" в Швейцарии. Девушки откровенно делятся своими чувствами по поводу неожиданной победы, рассказывают о том, как сейчас перевернулась их жизнь, а также о непередаваемой любви и энергии, которую они почувствовали от своих поклонников.