TVNET+ взял интервью у группы Tautumeitas сразу после того, как она завоевала путевку на "Евровидение-2025" в Швейцарии. Девушки откровенно делятся своими чувствами по поводу неожиданной победы, рассказывают о том, как сейчас перевернулась их жизнь, а также о непередаваемой любви и энергии, которую они почувствовали от своих поклонников.
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Эксклюзив ⟩ "В первые мгновения не могли поверить": Tautumeitas - о победе, энергии фанатов и особом ритуале
TVNET+: Поздравляем от всего сердца! Скажите, что вы чувствовали, когда объявили о вашей победе, и что вы чувствуете сейчас, когда немного отошли от волнения?