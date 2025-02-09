Вс, 9.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Эксклюзив "В первые мгновения не могли поверить": Tautumeitas - о победе, энергии фанатов и особом ритуале

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

TVNET+ взял интервью у группы Tautumeitas сразу после того, как она завоевала путевку на "Евровидение-2025" в Швейцарии. Девушки откровенно делятся своими чувствами по поводу неожиданной победы, рассказывают о том, как сейчас перевернулась их жизнь, а также о непередаваемой любви и энергии, которую они почувствовали от своих поклонников.

TVNET+: Поздравляем от всего сердца! Скажите, что вы чувствовали, когда объявили о вашей победе, и что вы чувствуете сейчас, когда немного отошли от волнения?

Tautumeitas: Правда, хотелось бы сказать, что в первый момент, около десяти секунд, мы не могли в это до конца поверить. Выстреливали конфетти, где-то в середине прозвучало слово Tautumeitas... Было ощущение, что...

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх