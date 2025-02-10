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В январе Латвия отправила в Украину 1161 беспилотник

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В январе Латвия отправила в Украину 1161 беспилотник
В январе Латвия отправила в Украину 1161 беспилотник Фото: AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļa.

Министерство обороны в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами в середине января поставило Вооруженным силам Украины 1 161 беспилотный летательный аппарат, приобретенный в рамках международной коалиции дронов.

Это последний комплект беспилотников в рамках поставки в Украину в 2024 году дронов латвийского производства, общее количество которых составляет около 5 000 боевых беспилотников различных типов и характеристик.

Как сообщалось ранее, Латвия инициировала и возглавила международную коалицию беспилотников совместно с Великобританией.

С момента создания коалиции в феврале 2024 года Латвия отправила в Украину около 5 000 боевых дронов различных типов и возможностей.

Министерство обороны продолжит финансировать поставки беспилотников в этом году, а производители дронов продолжат адаптировать технические характеристики беспилотников к потребностям украинских вооруженных сил.

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