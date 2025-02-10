В январе Латвия отправила в Украину 1161 беспилотник

Это последний комплект беспилотников в рамках поставки в Украину в 2024 году дронов латвийского производства, общее количество которых составляет около 5 000 боевых беспилотников различных типов и характеристик.

Как сообщалось ранее, Латвия инициировала и возглавила международную коалицию беспилотников совместно с Великобританией.

С момента создания коалиции в феврале 2024 года Латвия отправила в Украину около 5 000 боевых дронов различных типов и возможностей.

Министерство обороны продолжит финансировать поставки беспилотников в этом году, а производители дронов продолжат адаптировать технические характеристики беспилотников к потребностям украинских вооруженных сил.

Читайте также Деньги Латвия поставит Украине бронетранспортеры Patria

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!