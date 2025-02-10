Поставки бронемашин Украине не повлияют на объем и сроки выполнения заказа, сделанного ранее для нужд Национальных вооруженных сил (НВС), пообещали в министерстве.

Произведенные в Латвии бронемашины будут поставлены защитникам Украины в течение этого года. Бронетранспортеры поставит ООО Defence Partnership Latvia. Сумму финансирования и количество транспортных средств Минобороны не раскрывает.

В 2024 году Латвия оказала Украине военную поддержку в размере более 0,25% от внутреннего валового продукта (ВВП), такой же объем поддержки планируется в этом и следующем году. Таким образом Латвия входит в число стран-лидеров по поддержке Украины.

"Мы не только поддержим Украину в борьбе с оккупантами, но и проверим бронемашины в реальных боевых условиях, что позволит НВС сделать полезные выводы", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.

Как сообщалось, производство бронемашин Patria 6x6 является частью программы межгосударственного сотрудничества, к которой присоединились Финляндия, Швеция и Германия. 30 августа 2021 года Латвия подписала общее соглашение о покупке бронемашин Patria 6x6, подразумевающее заказ на более чем 200 бронетранспортеров.

В сотрудничестве со странами-партнерами Минобороны и НВС параллельно продолжают реализацию программы исследований и разработок бронированной системы (CAVS), в том числе разработку совместной платформы командного управления.

Работы по разработке и дизайну платформы были завершены летом 2024 года, что позволило Минобороны, помимо покупки бронетранспортеров, провести переговоры и пополнить латвийский заказ 56 бронемашинами командного управления.

Истинным бенефициаром ООО Defence Partnership Latvia является Нормунд Дрилевскис. В 2023 году оборот предприятия составил 1 310 474 евро, а прибыль - 297 023 евро. Defence Partnership Latvia - предприятие группы базирующегося в Финляндии оборонно-технологического предприятия Patria.

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