Котик из "Потока" получил имя

Режиссер Гинт Зилбалодис пишет в Twitter: "Когда мы работали над "Потоком" (Flow, по-латышски - Straume) у кота не было имени. Мы просто называли его кот. Я слышал от нескольких людей, что они думают, что его имя Flow. Люди даже называли своих кошек Флоу (Flow). Так что я думаю, что мы можем назвать кота Флоу.