Полнометражный анимационный фильм "Поток" режиссера Гинта Зилбалодиса продолжает радовать зрителей по всему миру. Режиссер время от времени раскрывает новые подробности о создании фильма, а теперь он придумал имя для кота.
Котик из "Потока" получил имя
Режиссер Гинт Зилбалодис пишет в Twitter: "Когда мы работали над "Потоком" (Flow, по-латышски - Straume) у кота не было имени. Мы просто называли его кот. Я слышал от нескольких людей, что они думают, что его имя Flow. Люди даже называли своих кошек Флоу (Flow). Так что я думаю, что мы можем назвать кота Флоу.
While we worked on Flow the cat didn't have a name. We just called it the cat. I've heard from multiple people that they think that it's name is Flow. People have even named their cats Flow now! So I think we can call the cat Flow! pic.twitter.com/4t6g7w9Ri8— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) February 11, 2025
Ранее сообщалось, "Поток", мировая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в прошлом году, уже был удостоен десятков наград. Это первый фильм в истории Латвии, получивший премию "Золотой глобус". Фильм также имеет в активе премию Европейской киноакадемии. В то же время "Поток" получил две номинации на премию "Оскар".
"Поток" - это совместный проект трёх стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской студии Sacrebleu Productions и бельгийской студии Take Five.
"Поток" - это 3D-мультипликационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом и необитаемом мире, Коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
В творческую группу фильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинт Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегорий Залкманс, звукорежиссер Гурвалс Койкс-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихардс Зальупе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.
Галерея: котик из "Потока" у памятника Cвободы
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